Sonrisas de terror: Niña de 11 años escapó de ser secuestrada de tres payasos enmascarados en Honduras

Una niña de once años forcejea en el suelo, empapada de lodo, mientras tres adultos con grotescas máscaras de payaso la sujetan en una calle del barrio Cabañas en San Pedro Sula al atardecer, en una escena de caos y terror. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asfalto del barrio Cabañas, en San Pedro Sula, suele estar acostumbrado al bullicio cotidiano, pero el terror que se desató en una de sus calles interrumpió la normalidad de un tajo.

Una niña de apenas once años jugaba con su patineta, ajena al peligro, devorando la tarde sobre ruedas, cuando el rugido de un motor alteró su juego.

Un vehículo tipo turismo, de un frío color gris, frenó abruptamente cerca de ella. De su interior no descendieron personas comunes, sino una pesadilla materializada: tres hombres ocultos tras grotescas máscaras, algunas de ellas con la perturbadora sonrisa de un payaso.

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El intento de rapto fue violento y veloz. Los sujetos arremetieron contra la menor, sometiéndola físicamente. En el forcejeo, la pequeña fue maltratada y arrojada contra el suelo, quedando su ropa y su piel cubiertas por el lodo de los charcos.

En medio de la desesperación, la niña sintió un pinchazo agudo en el brazo; una aguja punzó su piel para inyectarle una sustancia desconocida con el fin de doblegar su resistencia.

A pesar del dolor físico y de la bruma mental que empezaba a causarle la droga, el instinto de supervivencia de la pequeña fue más fuerte. Al ver que los captores se distrajeron por la presencia de un grupo de hombres en un taller de motocicletas cercano, la menor sacó fuerzas de la nada, logró zafarse del agarre de los encapuchados y corrió por su vida.

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La huida la llevó hasta las puertas de una vivienda vecina que, por fortuna, permanecía abierta. Exhausta, con la mirada perdida por el efecto de los narcóticos y el llanto ahogándole la garganta, la niña clamó por un vaso de agua. Fue el último acto de conciencia antes de que su cuerpo colapsara y se desmayara en los brazos de una familia local que se convirtió en su refugio y su milagro.

La comunidad de San Pedro Sula se movilizó tras el fallido secuestro de una menor, en un contexto marcado por la recurrente violencia contra la niñez y la ineficacia de las respuestas estatales.

Las mujeres de la casa la auxiliaron de inmediato, la devolvieron en sí y llamaron a la comunidad. Los vecinos reaccionaron en cadena: tomaron fotografías, revisaron los alrededores y alertaron a las autoridades.

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Poco después, una patrulla de la Policía Nacional llegó al lugar junto a los padres de la menor para trasladarla de urgencia a Medicina Forense y a un centro médico, iniciando de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los presuntos raptores disfrazados de payasos.

Honduras: una infancia acechada por la sombra del secuestro

Este alarmante suceso en San Pedro Sula no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profunda y sistemática crisis de violencia e inseguridad que azota a Honduras, donde los niños y jóvenes se han convertido en los blancos más vulnerables de las redes criminales. La vulnerabilidad de la niñez hondureña es una herida abierta que sangra constantemente ante la impotencia de la sociedad y las deficiencias del sistema de seguridad pública.

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Un ejemplo estremecedor de esta realidad, que conmocionó al país entero y se volvió un fenómeno viral en las redes sociales, fue el caso del pequeño Patrick. El video del momento de su rapto heló la sangre de miles de internautas: en las imágenes se escuchaba el grito desgarrador e impotente de otra niña que, con una mezcla de horror y desesperación absoluta, exclamaba repetidamente: “¡Se llevan a Patrick, se llevan a Patrick!”.

El video muestra el momento en que agentes de la policía hondureña sacan al niño de una vivienda y lo conducen hacia un vehículo.

Por fortuna, y gracias a una intensa presión social junto con un despliegue policial coordinado, el caso de Patrick tuvo un desenlace milagroso y el menor pudo ser rescatado con vida.

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Sin embargo, no todas las familias hondureñas corren la misma suerte. La delincuencia organizada y las bandas comunes operan a menudo con total impunidad, dejando a los padres de familia en un estado de constante zozobra. Salir a jugar a la acera, caminar hacia la escuela o andar en patineta se han transformado en actividades de alto riesgo.