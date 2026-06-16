Panamá

Puertos panameños mueven más de 4 millones de TEU, mientras Balboa y Cristóbal siguen en números rojos

El sistema portuario nacional reportó su mejor resultado de los últimos tres años para el período enero-mayo, en medio de la transición administrativa y la futura licitación de Balboa y Cristóbal.

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SSA Marine MIT registró el mayor volumen de carga del país y concentró cerca de un tercio del movimiento nacional. Tomada de Internet
SSA Marine MIT registró el mayor volumen de carga del país y concentró cerca de un tercio del movimiento nacional. Tomada de Internet

El sistema portuario panameño movilizó 4,038,967 TEU (contenedores de 20 pies) entre enero y mayo de 2026, el mayor volumen registrado para ese período en los últimos tres años y un crecimiento de 0.6% respecto a los 4,016,559 TEU contabilizados en igual lapso de 2025.

Aunque el aumento parece modesto, las estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) revelan una importante redistribución de la carga entre las principales terminales del país, especialmente en un año marcado por la reorganización administrativa de los puertos de Balboa y Cristóbal y los planes gubernamentales para ampliar la infraestructura portuaria nacional.

La terminal que lideró el movimiento de contenedores fue SSA Marine MIT, ubicada en la provincia de Colón. Entre enero y mayo movilizó 1,338,113 TEU, un crecimiento de 25.1% frente a los 1,069,669 TEU del mismo período del año pasado. El volumen representó aproximadamente una tercera parte de toda la carga contenerizada manejada por el país.

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En segundo lugar se ubicó el puerto de Balboa con 941,169 TEU, seguido por Colón Container Terminal (CCT) con 820,839 TEU y PSA Panama International Terminal con 609,537 TEU. Sin embargo, fue precisamente CCT uno de los puertos con mejor desempeño, al registrar un crecimiento de 20.9% en comparación con los primeros cinco meses de 2025. PSA también mostró resultados positivos con un aumento de 3.2%.

Balboa reportó una disminución en su actividad durante los primeros cinco meses, aunque mostró señales de recuperación en mayo. REUTERS/Enea Lebrun
Balboa reportó una disminución en su actividad durante los primeros cinco meses, aunque mostró señales de recuperación en mayo. REUTERS/Enea Lebrun

La cara opuesta de la moneda fueron Balboa y Cristóbal. Balboa registró una disminución de 12.7%, mientras que Cristóbal experimentó la caída más pronunciada del sistema, con un desplome de 41.2% al pasar de 528,020 TEU a 310,497 TEU.

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Los datos muestran además que el crecimiento del sistema estuvo impulsado principalmente por los contenedores llenos. Entre enero y mayo se movilizaron 2.83 millones de TEU cargados con mercancías, un aumento de 1.3%, mientras que los contenedores vacíos disminuyeron 1.2%. En el caso de MIT, los contenedores llenos crecieron 24.5%, mientras que en Colón Container Terminal aumentaron 20%.

En términos de unidades físicas, el país movilizó 2.23 millones de contenedores durante los primeros cinco meses del año, una cifra prácticamente igual a la registrada en 2025.

Otro indicador que mostró crecimiento fue el movimiento de vehículos por los puertos panameños. Entre enero y mayo se movilizaron 60,965 unidades, un incremento de 9.2% respecto a las 55,811 registradas en el mismo período del año anterior.

El mayor movimiento de automóviles se concentró en MIT, que manejó más de 40 mil vehículos entre desembarques y embarques, tanto locales como de trasbordo. Balboa también registró una actividad importante con más de 20 mil unidades movilizadas durante el período

El movimiento de vehículos aumentó 9.2% y superó las 60 mil unidades en el acumulado de enero a mayo. REUTERS/Laban Walloga
El movimiento de vehículos aumentó 9.2% y superó las 60 mil unidades en el acumulado de enero a mayo. REUTERS/Laban Walloga

Las cifras se conocen en medio de uno de los episodios más relevantes para el sector marítimo panameño en décadas. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la concesión de Panama Ports Company (PPC), el Gobierno puso en marcha contratos transitorios para garantizar la continuidad operativa de Balboa y Cristóbal.

En febrero, el Consejo de Gabinete aprobó contratos por 41.9 millones de dólares para la administración temporal de ambas terminales durante un período de 18 meses. El esquema asignó 26.1 millones de dólares a APMT Panamá para operar Balboa y 15.8 millones a TIL Panamá para Cristóbal, mientras se define el modelo definitivo de concesión.

El Ejecutivo ha reiterado que ambos puertos serán sometidos a un nuevo proceso de licitación internacional una vez concluya la etapa transitoria. La medida busca garantizar la continuidad de las operaciones sin afectar la competitividad logística del país ni el tránsito de mercancías vinculadas al Canal de Panamá.

A la par, el Gobierno impulsa un tercer proyecto que podría transformar el panorama portuario nacional: la construcción de una nueva terminal en Isla Margarita, provincia de Colón. La iniciativa se sumaría a las futuras licitaciones de Balboa y Cristóbal, configurando tres proyectos estratégicos que podrían redefinir la capacidad portuaria panameña durante los próximos años.

En el panorama también está la licitación de dos nuevas terminales por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, proceso que ya está activo.

Cristóbal registró la mayor caída porcentual entre los principales puertos del sistema portuario nacional. (AP Foto/Matias Delacroix)
Cristóbal registró la mayor caída porcentual entre los principales puertos del sistema portuario nacional. (AP Foto/Matias Delacroix)

Para el sector logístico, el comportamiento observado durante los primeros cinco meses de 2026 confirma que Panamá mantiene su posición como uno de los principales centros de transbordo de América Latina. Sin embargo, también evidencia un reacomodo de cargas entre terminales y una creciente competencia por captar operaciones en momentos en que el país redefine el futuro de parte de sus activos portuarios más importantes.

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