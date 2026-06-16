La formación que eligió Scaloni para el debut de la selección argentina en el Mundial con una sorpresa en la defensa

Los detalles de la formación que prepara Scaloni para el debut de Argentina en el Mundial

A horas del debut de la selección argentina en la Copa del Mundo se van terminando las especulaciones y Lionel Scaloni ya tiene definida la alineación titular que debutará frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. En la previa las dudas pasaban más que nada por las lesiones que arrastraban algunos futbolistas que componen la columna vertebral del equipo campeón del mundo, pero varios de ellos se recuperaron y estarán a disposición del entrenador.

También había algunas especulaciones sobre la defensa y si bien Scaloni ensayó con una línea de tres centrales, finalmente el equipo campeón del mundo debutará en el Mundial con una línea de cuatro en fondo. En ese sentido, la principal novedad pasa por la ausencia entre los titulares del experimentado Nicolás Otamendi. El flamante refuerzo de River Plate ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

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Dibu Martínez se recuperó y estará en el arco argentino

Con Dibu Martínez recuperado y confirmado en el arco, la defensa argentina estará conformada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. La mitad de la cancha no tendrá sorpresas y allí estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que en ataque estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez. En cuanto a Julián Álvarez, el cuerpo técnico ya anticipó que tiene posibilidades de jugar y estaba en la consideración, pero seguramente lo esperarán un poco más para que pueda ser titular cuando esté al 100 por ciento.

El lateral derecho era una de las posiciones donde existían las mayores dudas. Scaloni se inclinaría por Molina, que dejó atrás un desgarro, aunque posiblemente le dejará su lugar en algún momento del partido a Gonzalo Montiel, otro defensor que venía de sufrir una dolencia muscular que incluso lo puso en duda para integrar la lista final. Sin embargo, Montiel tuvo una buena recuperación, disputó algunos minutos frente a Islandia en uno de los amistosos previos a la Copa y le demostró a Scaloni que estaba bien.

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Nicolás Otamendi no sería de la partida en el debut (Foto Reuters/Kylie Graham)

Pensando en el rival, el cuerpo técnico argentino espera que adapte una disposición defensiva y que explote la velocidad de sus futbolistas en los contragolpes. De hecho, Scaloni conoce bien al entrenador del equipo africano, Vladimir Petković, que dirigió al argentino en sus épocas de futbolista de la Lazio.

El futbolista más destacado de Argelia es el experimentado Riyad Mahrez, delantero de 35 años que actualmente milita en la Liga Saudí, pero que tuvo pasos por la Premier League, en Leicester City y Manchester City.

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Otro puntos altos del conjunto africano son Rayan Ait Nouri, defensor del City, y Amine Gouiri, delantero del Olympique de Marsella.