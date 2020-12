La romántica dedicatoria de Flor Vigna a Nico Occhiato por su cumpleaños

Nico Occhiato y Flor Vigna, en una de sus últimas apariciones televisivas juntos

La cuarentena por la pandemia del coronavirus fue, para muchas parejas, un problema. Pero para otras significó un desafío, o por lo menos la posibilidad de pasar más tiempo juntos y conocer mejor al otro. Para Flor Vigna y Nico Occhiato, el encierro abrió las puertas -por más contradictorio que suene- a una reconciliación. Así lo confirmó la propia actriz en septiembre pasado en el programa PH, Podemos Hablar, cuando los rumores ya habían cobrado suficiente fuerza: “Con Nico nos estamos viendo. Y, obviamente, hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos… En un momento quisimos decir ‘bueno, si no somos novios no somos nada’. Y nos extrañamos mucho. Realmente nos pasa que nos contamos todos los problemas y somos los mejores amigos el uno del otro”.

Con el paso del tiempo la relación se siguió afianzando -una vez más- y, con el objetivo de avanzar a una nueva etapa y escapar del encierro que los unió, volaron hasta México, más precisamente Cancún, donde pasaron la Navidad y están disfrutando de unas románticas vacaciones.

Apenas llegaron al hotel en el que se hospedan, Flor fue la encargada de subir un video que mostraba un pequeño “accidente” que tuvo Nico. El conductor tuvo la mala suerte de que una paloma le defecara en su remera. “Lo bueno es que te dieron una buena recibida, mi amor. Te cag... unas buenas palomas la remera”, se escucha decir a Flor con la imagen de la espalda de Occhiato. “Qué manera de arrancar para la mierd… eh”, comenta con las risas de Flor de fondo. Pero a pesar de este incidente, se los nota felices en sus primeras vacaciones después de la ruptura.

El viernes fue un día muy especial, ya que Occhiato cumplió 28 años. A través de su cuenta en Instagram, Flor subió un breve y tierno video en el que él la abraza y ella le acaricia el rostro. Junto a la grabación, la joven publicó un romántico texto: “Feliz cumple al pibe de Ramos que se está comiendo el mundo con su creatividad, su hacer y su amor”.

“Capricorniano apasionado, deseo que cumplas todas tus metas rodeado de familia y amigos que te aman como lo hiciste siempre. Felices 28”, escribió la ex Combate y Bailando, que actualmente se desempeña como host digital en Masterchef Celebrity.

La tierna publicación de Flor Vigna por el cumpleaños de Nico Occhiato (Foto: Instagram)

El video ya superó el millón y medio de reproducciones y recibió muchos mensajes de parte de los seguidores de Flor, con comentarios alusivos al amor que se tienen y deseos de un buen año para el conductor. Por supuesto, muchas figuras del mundo del espectáculo también se manifestaron al respecto.

Nico Vázquez fue uno de ellos. “Muy feliz cumple, Nico”, escribió el actor. Stephanie Demner escribió “los amo” y Gimena Accardi, por su parte, dejó el emoji de un corazón, al igual que Stefi Roitman.

Las vacaciones de Flor Vigna y Nico Occhiato

Hace unos días, Vigna tuvo que salir a desmentir un fuerte rumor que indicaba que estaba embarazada. “Hoy me desperté y mi WhatsApp está lleno de mi familia, amigos, de periodistas, conocidos y desconocidos, que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es que no, que eso no sé de dónde salió, es una falsa noticia, pero es realmente hasta un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso así que quiero aclarar que no, que no lo estoy”, indicó en sus stories. Las versiones habían surgido porque un compañero del conductor de Tenemos Wifi comentó en un vivo de ese programa “saludos para papá”, detalle que la panelista de Bendita Juariu advirtió y alimentó que la prensa lo diera por confirmado.

