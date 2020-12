La condición que deberá cumplir Claudia Villafañe para seguir en Masterchef Celebrity tras su ausencia por la muerte de Diego Maradona

Claudia Villafañe es una de las participantes favoritas del público de Masterchef Celebrity

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre en su casa del barrio privado de San Andrés en el Tigre. Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, se encargaron de los preparativos del velatorio en la Casa Rosada y el entierro en el cementerio privado Jardín de Bella Vista. En este contexto, la empresaria faltó a dos grabaciones de Masterchef Celebrity. En la edición del lunes se vio su regreso al programa tras el fallecimiento del Diez.

El conductor del exitoso ciclo, Santiago del Moro, y sus compañeros la recibieron en el estudio de Telefe con mucho cariño. “Antes de arrancar la competencia de hoy, quiero recibir a ella, Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Primero, quiero un fuerte aplauso para ella. Te extrañamos mucho, Clau”, dijo el conductor, al tiempo que sus colegas la aplaudían con vehemencia.

“Todo lo que opino yo y lo que opinan los argentinos ya lo conocés, tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces vi en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá, defendiendo tu lugar aquí en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, habla de quién sos vos. Te quiero, estamos con vos, estamos orgullosos de que formes parte de este programa, de esta casi familia ya, y para adelante, siempre...”, agregó el presentador.

Claudia Villafañe es una de las 8 participantes finalistas del reality de Telefe

Además, explicó que para la mamá de Dalma y Gianinna Maradona se aplicará el mismo protocolo que realizaron cuando otra concursante, Leticia Siciliani, estuvo de licencia por problemas de salud. “Claudia va a tener que ser la mejor de esta semana, estos tres días que tenemos por delante; este lunes, martes y miércoles”, señaló Del Moro sobre la condición que deberá cumplir para seguir en la competencia.

Tras la eliminación de Federico Bal en domingo pasado, quedaron solo 8 famosos en el reality. En esta instancia final, cambiarán algunas cuestiones del certamen. “Solamente uno de ustedes, uno de los ocho, va a zafar de la gala de eliminación del domingo. ¿Quién va a zafar? El que junte la mayor cantidad de estrellas. Si hay un empate durante la semana, en la gala de eliminación va a haber un desafío”, manifestó el conductor. Y aclaró que ya no habrá delantales grises, porque en esta etapa no harán falta para definir quienes irán dejando MasterChef Celebrity.

Claudia se mostró muy emocionada por el cálida recibimiento y aseguró: “Yo sé que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que estoy a full apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde”.

Asimismo, la empresaria, que se convirtió en una de las participantes favoritas del público, manifestó: “Ojalá pueda seguir avanzando, no sé de qué se trata esto, cómo viene esta semana que estamos los ocho, somo ocho y estamos todos los días, y bueno, veremos... Voy a poner todo lo de mí como siempre puse hasta ahora”. Por último, agregó: “Es algo mío y algo que me hace bien y estar entre los ocho finalistas está buenísimo después de venir durante meses luchándola todas las semanas y estoy muy contenta”.

