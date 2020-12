Se filtró un escandaloso audio que Fede Bal le envió al Polaco: “La pileta hierve, ¿sabés las mujeres que vienen?”

Fede Bal y El Polaco

La novela sobre la separación de Barby Silenzi y El Polaco pareciera no tener fin. A pocas horas de que Ángel de Brito confirmara la ruptura de la pareja, el cantante salió a desmentirla con una tierna foto en Instagram junto a la bailarina, con una contundente frase: “Seguimos apostando al amor... gracias a todos por preocuparse y preguntar...”

La tierna imagen con la que El Polaco desmiente su separación (Foto: Instagram)

Sin embargo, el periodista volvió a afirmar las versiones tras contar que la ex Bailando se lo confirmó a través de WhatsApp. “Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: ‘En guerra no, separados sí’. Le pregunté si quería hablar en LAM pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida”, aseguró el conductor. Es preciso recordar que el sábado por la noche, el también conductor del Cantando 2020 había asegurado en su cuenta de Twitter que Barby había abandonado la casa familiar junto a su pequeña de seis meses, y se había mudado a su departamento de soltera.

El tweet de Ángel de Brito confirmando la separación

En medio de estas idas y vueltas, apareció un audio que Fede Bal le envió al Polaco que sería el detonante de la ruptura, ya que allí se escucha cómo el actor invita al cantante a una fiesta con mujeres. Justamente fue en Los Ángeles de la Mañana donde mostraron parte del material: “Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?” Según el periodista, el mensaje se filtra porque una persona le toma el celular al ex de Karina La Princesita y se lo reenvía a Andrea Taboada. Barby Silenzi, al descubrir este audio, habría decidido terminar la relación con el padre de su hija Abril. “Cuando Barby escucha este audio se pudre todo”, reveló el periodista, quien también agregó que no lo iba a reproducir completo.

El audio de Fede Bal al Polaco invitándolo a una fiesta (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Quien aportó más detalles fue Yanina Latorre, que contó cómo habría sido la fiesta en cuestión. “El Polaco fue a la fiesta, estuvo toda la noche. No estuvo con una mina en particular, no se levantó a nadie al menos ahí, bailó con todas, se hacía el canchero. Y toda la noche aseguró que estaba soltero. Estaba como muy excitado en contarlo”. Y Taboada agregó: “Esto fue del viernes para el sábado, y no volvió a dormir a la casa”. La esposa de Diego Latorre fue por más y acotó: “Arrancó como un asado, había mucha gente, muchas chicas. El barman era Pepe Ochoa, amigo de Fede y ex amigo de Laurita Fernández, y estaba también Mati Napp. No había ningún otro famoso. Era una joda grande que empezó como un asado. Fue llegando gente, había 30, 40, 50 personas”.

Por su parte, Cinthia Fernández aclaró que, si bien el hijo de Carmen Barbieri convive con su novia, en ese momento la chica se encontraba en una fiesta de fin de año con las amigas. “La novia sabe”, acotó el periodista, restándole importancia.

Cabe destacar que el actor y el cantante se hicieron muy amigos durante sus participaciones en el Bailando y ahora volvieron a encontrarse en el reality Masterchef Celebrity, donde justamente ayer el ex de Laurita Fernández fue eliminado. Sin aceptar ayuda del jurado, sufrió una herida en su mano, de la que empezó a brotar sangre y eso condicionó los tiempos de cocción. Por su parte, el intérprete de “Deja de llorar”, continúa en carrera e incluso fue uno de los mejores de la semana pasada, junto a Analía Franchin.

