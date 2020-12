Mario Baudry y la investigación sobre la muerte de Diego Maradona: “Los vamos a meter a todos presos”

Este mediodía, Mario Baudry aseguró que hubo abandono de persona y que tanto el neurocirujano Leopoldo Luque como la psiquiatra Agustina Cosachov son responsables. “Los vamos a meter a todos presos”, señaló un tanto enojado el letrado. El abogado de Dieguito Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda, también confirmó que los herederos podrían empezar a disponer de los bienes a partir de marzo.

“Hubo abandono de persona seguido de muerte. Yo como abogado voy a aplicar todo el rigor de la ley. Estoy sin dormir trabajando día y noche para eso. La fiscalía también está haciendo un gran trabajo”, disparó en su visita al programa Intrusos. Durante la charla con Jorge Rial, Baudry aseguró que el resultado del peritaje toxicológico será determinante. “La autopsia no va a decir qué paso sino lo que no se hizo. Diego no tenía medicamentos ni para el corazón ni las vitaminas que siempre necesitó por su bypass gástrico”, indicó. “Como particular damnificado voy a aplicar todo el rigor de la ley”, remarcó.

En cuanto a la herencia, uno de los temas que más preocupan a los hijos de Maradona, el abogado explicó: “Mi función es cuidar el patrimonio de Dieguito, lo que yo haga beneficia a todos los herederos. Por eso, nos pusimos de acuerdo con todos los abogados. Hoy nos juntamos nuevamente, lo único que se hizo fue fijar las pautas de trabajo”. En tanto, se refirió a la actitud de Jana: “Ella va a desistir de la sucesión en Capital por lo que en marzo ya estaría la declaratoria de herederos y ya podrían empezar a disponer de los bienes”.

Diego Maradona junto a Diego Jr. y Jana, dos de sus hijos

Sobre la rendición de cuentas que deberá presentar Matías Morla, el último apoderado del Diez, Baudry explicó: “Esta semana deberá presentarla y apelamos a la buena voluntad. Cuando me enteré que (Mauricio) D’Alessandro era su abogado, fue grato porque me da mucha tranquilidad. Él dijo que la semana que viene presentan todo. Mauricio conoce de este tipo de cosas y sabe mucho de derecho internacional, por lo que es muy práctico tratar con él”. Y confío en que el tema pueda resolverse pronto: “La buena relación adelanta los plazos”.

Por último se refirió al nuevo administrador que se encargará de manejar las cuentas de la herencia del emblema de la Selección. “Él lo único que puede hacer hoy es pagar los impuestos y poner a resguardo los bienes de Diego”, comentó sobre las funciones que podrá llevar a cabo el hombre elegido por Dalma y Gianinna para dicha actividad.

Hace unos días, Mario Baudry habló con Teleshow y aseguró que la de Diego no fue una muerte natural de un paciente cuidado. “Yo he escuchado por ahí que pretenden echarles la culpa a las hijas. ¿Pero qué responsabilidad puede tener una hija que no tiene el conocimiento técnico de saber si su papá está bien o está mal? Para eso se contratan profesionales. En ese contexto, echarles la culpa a las hijas es una canallada, porque había profesionales adecuados”, había expresado.

Además, también había detallado las condiciones en las que vivía. “Diego terminó muriendo en un playroom que habían convertido en habitación, sin baño, cuando él podía vivir en un palacio. Si él hubiera estado en cualquier otra casa en donde lo hubieran querido un poquito más, hoy estaríamos hablando de otro tema”.

