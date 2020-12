Un llamado, un ramo de flores y una sorpresiva reacción: cómo se gestó la presencia de Ámbar, la hija de Juana Viale, en el programa de Mirtha Legrand

La sorpresa de Ámbar De Benedictis a Mirtha Legrand al aire (Video: "La noche de Mirtha", El Trece)

“Fue una comida familiar televisada”, aseguró Marcela Tinayre sobre el encuentro que vivió junto a su madre, Mirtha Legrand, y su hija, Juana Viale, el sábado pasado. El emotivo programa se vio por la noche, pero el envío se grabó en la tarde, con el objetivo de cuidar a Mirtha, quien regresó a la televisión después de nueve meses en los que permaneció en su casa por el avance de la pandemia del coronavirus.

Sin dudas, se trató de una emisión histórica y lo que parecía que sería un mano a mano entre abuela y nieta, terminó llevándose todos los aplausos con dos sorpresas: primero, con la presencia de Marcela Tinayre, y sobre el final, la de Ámbar De Benedictis, la bisnieta de La Chiqui e hija mayor de Juana. La joven de 17 años ingresó al estudio con un enorme ramo de flores para su madre y un cálido beso para su bisabuela.

Quien estuvo detrás de ambos detalles fue Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor ejecutivo del ciclo. Primero, se comunicó con su madre, quien en un principio buscó que el reencuentro especial sea entre su hija y su madre. “Pero mamá, esto es histórico. Son tres generaciones que se van a encontrar, las tres conductoras, las tres han estado al frente del programa. Sería bueno que estés”, intentó convencer el productor a su madre. Y no hizo falta nada más. Sin decirle nada a nadie, Marcela fue hasta Estudio Mayor -en donde se graba el ciclo- y permaneció escondida hasta el momento de salir al aire.

“Quiero confesar algo: yo hubiese llorado todo el programa. Me guardé. Dije ‘el programa es de ellas dos, yo voy a ser una generación que estoy acá apoyando. Voy a decir pocas cosas e importantes’. Quería hablar de la familia, de las pérdidas, del orgullo, de las mujeres”, contó Tinayre este lunes en Los Ángeles de la mañana, por El Trece, y agregó que su madre no sabía “nada de nada” sobre su presencia en la mesa que compartió junto a Juana.

Marcela Tinayre habló de la presencia de Ámbar en "La noche de Mirtha" (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

En tanto, se refirió a la última gran sorpresa con la aparición de su nieta Ámbar -hija de Juana Viale y Juan De Benedictis- y destacó que también fue obra de su hijo Nacho Viale. “Yo no lo sabía, Juana no lo sabía, mamá no lo sabía”, indicó la conductora y contó que se enteró que la joven de 17 años aparecería cuando la producción le alcanzó un papel que decía “presentá a Ámbar”.

“Juro que el corazón me hizo chic”, reveló Marcela cerrando su mano con un gesto. “En fracción de segundos pensé ‘no voy a decir Ámbar, no voy a decir hija, nieta o bisnieta’”, afirmó la conductora que debió apelar a su experiencia frente a la cámara para improvisar la presentación. Entonces, acudió a una charla privada que había tenido con Nacho cuando la convocó para ser parte de la emisión histórica. “Las familias argentinas hemos estado muy tocadas, el país también. Por desquicio, por todo lo que pasó en la cuarentena. Así que vamos a enfocarnos en la familia argentina y en la generación”, le dijo a su hijo sobre su presencia en el ciclo. “Ahí me salió lo que dije de las generaciones, que mamá no entendía, y entró Ámbar”.

Luego, destacó que fue su nieta quien aceptó la invitación del productor cuando la llamó para convocarla. El sí quedó entre sobrina y tío. Ni Mirtha, Marcela y Juana estaban al tanto. Era una verdadera sorpresa. “Ámbar tiene 17 años, ella decide, ella maneja, se mueve, decide sus profesiones”, dijo la conductora sobre la joven que terminó el secundario y el próximo año estudiará en la universidad.

Ámbar es la hija mayor de Juana Viale, que también es madre de Silvestre y Alí

Juana Viale siempre resguardó la intimidad de sus hijos y eligió no mostrarlos en las redes sociales ni públicamente. Al punto tal que cuando nacieron envió una cautelar a los medios para que no publicaran las caras de ellos. “Fue un homenaje a su mamá, por todo lo que había trabajado (reemplazando a Mirtha)” -explicó Marcela- “Por eso Juana, cuando recibe las flores, pregunta si son para ella”.

Y reflexionó cuál fue su primera impresión al ver a la joven frente a cámara. “Vi entrar a Ámbar y me olvidé que era mi nieta. Vi entrar a una niña como la cuarta generación joven de los argentinos”. En tanto, habló de la reacción de su hija. “¿Juana se enojó?”, quisieron saber en el ciclo que conduce Ángel de Brito. “A ella no le gustan las sorpresas en general, se tiene que preparar. Y fue algo muy emocionante. Me miraba fijo a mí, pero le mostré el papel. La sorpresa la desencajó, no sabía”.

Por su parte, replicó las palabras de su nieta luego de su salida al aire. “Me moría de nervios”, le dijo Ámbar a su abuela, con quien mantiene una relación muy unida. “¿La vamos a ver en la pantalla?”, preguntaron sobre el futuro de la joven. “No creo. Eso es una decisión de ella. Ahora va a entrar a la universidad”, respondió la conductora.

Por último, contó que el domingo a la tarde se reunieron a tomar el té en la casa de Mirtha, en Barrio Parque -en donde, además, celebrarán las Fiestas ya que este año no pueden viajar a Punta del Este- y reveló que la conductora quiere regresar a la televisión lo antes posible.

“Nachito, ¿cuándo vuelvo?”, le preguntó la diva a su nieto y productor, quien le pidió paciencia sobre cómo evoluciona la pandemia del coronavirus: “Abuela, hoy es mi primer día de descanso. Después del 20 de enero volvemos a hablar”. Si todo sale como Mirtha lo espera, el 2021 volverá a estar frente a la pantalla, como desde hace más de 50 años.

