El recuerdo de Fabián Gianola a Carlín Calvo: desde sus partidos de fútbol en el equipo de “los galanes” al día que recibieron a Maradona en el teatro

“Estoy muy afectado, la verdad...”. Fabián Gianola atiende a Teleshow con la voz entrecortada, se lo escucha triste, con silencios en sus frases. Pasadas las nueve de la mañana de este 11 de diciembre, el actor se enteró que murió Carlín Calvo, su entrañable amigo y colega con quien compartió obras de teatro, ficciones, y una gran relación afectiva que habían construido hace más de 26 años.

Todo comenzó en los ‘90, cuando compartieron un equipo de fútbol que por ese entonces se llamaba “Los galanes” y que también integraban Raúl Taibo, Adrián Facha Martel, Antonio Grimau, Silvestre, entre otros. Años más tarde, en 1994, fueron convocados para trabajar en Risas en el piso 23, en el ex Teatro Lorange, actual Teatro Apolo. Allí, los actores comenzaron a entablar una amistad a la que también se sumó el director de aquella obra, Carlos Olivieri.

Más tarde, en 2003, Carlín y Fabián interpretaron a dos hermanos en la ficción Costumbres Argentinas, por Telefe. Su vínculo ya estaba totalmente afianzado, pero las largas jornadas de grabación y la cantidad de escenas en las que predominaba el humor dejó imborrables recuerdos y anécdotas para Gianola, que hoy lamenta la partida del actor que falleció a los 67 años.

La salud de Carlos Andrés Calvo -tal era su verdadero nombre- se encontraba delicada desde hacía varios años, luego de después de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) en 1999, y otro en 2010. “Después del primero, podía seguir trabajando, estudiar la letra, manejar, hacer otras cosas. Tenía una vida digna”, sostiene Gianola que compartió las exitosas temporadas teatrales de Taxi con Carlín.

En aquella obra -que fue un suceso entre 2004 y 2006- Dalma Maradona interpretó a la hija de Fabián, y Diego Maradona asistió al estreno del espectáculo y subió al escenario para saludar al elenco. Según el relato del actor, Carlín y él estaban “admirados” por tener al máximo ídolo del fútbol mundial al lado suyo. “Después fuimos a comer. Fue una noche hermosa”, recuerda.

El día que Diego Maradona aplaudió al elenco de "Taxi 2". Fabián Gianola lamenta la muerte de Carlín, seguida de la de Maradona

“El segundo ACV fue terminal. Me da pena porque fueron 10 años de una vida muy triste...”, continúa Fabián Gianola sobre el último episodio que sufrió Calvo en octubre de 2010 y que lo dejó sin poder volver a trabajar ni seguir realizando sus actividades con normalidad. “No se pudo recuperar más. Siento mucha tristeza por cómo pasó sus últimos años”.

El humorista hace una especial mención sobre el rol de Javier Faroni, productor teatral y amigo incondicional de Carlín. “Él le alquiló un departamento, le pagó la enfermera, se hizo cargo en todos estos años”, destacó e indicó que a partir del deterioro de la salud de Calvo, armaron un grupo de WhatsApp en el que también estaba Olivieri para estar a disposición. Además, solían ir a comer afuera con el actor.

“Pero hace dos años y medio empezó a empeorar, tuvo varias neumonías y ya no podía salir...”, indicó sobre el humorista que hace un mes había sido trasladado a un centro de alta complejidad. “Al principio me lo encontraba en la peluquería de Fabio Cuggini (también amigo incondicional de Carlín), pero ya no reconocía. Después ya no podía ir y le cortaban el pelo en su casa”.

“Realmente es muy triste todo...”, agregó Gianola sobre la muerte de Carlín, a quien recuerda como “una persona que se comía el mundo”. “Salía a la calle y la gente lo amaba, las mujeres se caían de rodillas. Nunca vi un galán que las mujeres de todas las edades lo quisieran. Ver este final es muy triste”, concluye Fabián Gianola.

Fabián Gianola (Crédito: Santiago Saferstein)

