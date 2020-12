El imponente musical navideño de Karina La Princesita, el jurado invitado y una pareja imbatible, lo mejor de la nueva gala del Cantando 2020

Karina La Princesita deslumbró con un musical navideño en Cantando 2020

Este jueves, comenzó el súper duelo en el Cantando 2020 donde las parejas de mayor puntaje deberán enfrentarse a las que obtuvieron el menor promedio a lo largo de la competencia. En esta oportunidad, el jurado con la incorporación de Marcela Morelo como invitada, definirá a la próxima eliminada del show.

Antes, el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández en la pantalla de El Trece, comenzó la edición con un musical muy especial de Una mágica Navidad, la nueva obra de Flavio Mendoza con Karina La Princesita, Facundo Mazzei y Pichu Straneo, personificado como Papá Noel. Además, estuvieron acompañados por un destacado grupo de bailarines y acróbatas, de una coreografía acorde a la inminente festividad.

Los cantantes interpretaron una versión en español del clásico All I want for Christmas is you de Mariah Carey y Karina lució toda su voz en una actuación a puro talento. El espectáculo que protagoniza la cantante y dirige el multifacético artista hizo su estreno este miércoles y fue vista por invitados especiales y famosos en el Casino de la Ciudad de Buenos Aires.

VER TAMBIÉN : Oscar Mediavilla podría renunciar al Cantando 2020 por su pelea con Karina La Princesita: “Lo nuestro es irreparable”

En el momento del ritmo, la pareja de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz enfrentó a la dupla integrada por Cachete Sierra e Inbal Comedi. El ex ráfaga y la cantante de cumbia interpretaron el tema Vivir mi vida de Marc Anthony, mientras que el actor y su compañera decidieron hacer El farolito, de Los Piojos.

El triunfo fue para la pareja de Tapari y Quiroz por 3 votos contra 2, ya que mientras Marcela Morelo, Nacha Guevara y Karina La Princesita se inclinaron por ellos, Oscar Mediavilla y Moria Casán votaron a la pareja de Cachete.

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari





En el segundo duelo se enfrentaron Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal contra la de Flor Torrente y Michel Hersch. El actor y su partenaire cantaron el tema Ciudad de pobres corazones, de Fito Páez, mientras que la hija de Araceli González y su compañero interpretaron La quiero a morir, de DLG. Tras un empate en la decisión del jurado, la que deberá definir será Marcela Morelo, que por falta de tiempo recién se conocerá su decisión en la gala de este viernes por la noche.

A medida que avanzan las semanas, se va acercando la gran final del certamen de canto, que según algunas versiones, terminaría recién en enero del 2021. Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón fueron las últimas eliminadas del Cantando 2020, luego de caer en la votación del público con Charlotte Caniggia y Cristian Sergio.

El jurado del Cantando 2020 con Marcela Morelo como invitada

En esa instancia, Charlotte y Cristian se impusieron con el 53,8 por ciento por sobre la la actriz y su hija que lograron alcanzar el 46,2 por ciento de los votos. De esta manera, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sigue adelante, y de a poco se va convirtiendo una figura imbatible de cara a la final que tendrá como premio una importante suma de dinero

SEGUÍ LEYENDO

Cantando 2020: por decisión de la gente, una de las parejas candidatas a ganar el certamen quedó eliminada

Cantando 2020: Carmen Barbieri cruzó a Karina La Princesita después de que la acusara de olvidarse la letra

Nacha Guevara criticó el nuevo ritmo del Cantando 2020 y Ángel de Brito salió al cruce: “Ya lo explicamos 20 veces”