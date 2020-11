Gladys La Bomba Tucumana fue notificada de la causa que le inició Morena Rial por discriminación

La Bomba Tucumana fue notificada de la denuncia por discriminación en el estudio La Corte, donde se graba el Cantando 2020

Morena Rial denunció a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. La causa, que está siendo investigada por la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, avanza poco a poco. Alejandro Cipolla, abogado de la hija del periodista Jorge Rial, aseguró que la cantante de cumbia ya fue notificada por personal policial.

“La notificaron por la causa de Morena para que se presente y designe un abogado defensor. Se encuentra formalmente imputada por el delito de discriminación”, afirmó el letrado a Teleshow . Y explicó que en el caso de que la artista no designe a un abogado en los próximos tres días, le darán uno del Estado. El siguiente paso es que la Fiscalía convoque a una audiencia de mediación virtual.

Entregarle la notificación a Gladys no fue una tarea fácil, ya que ella no tiene una residencia en Buenos Aires, sino en Tucumán. Desde hace unos meses, se instaló en Capital por su participación en el Cantando 2020 con su hijo, Tyago Griffo. Incluso el personal policial tuvo que ir a buscarla al programa producido por LaFlia, que se graba en los estudios de La Corte, en Chacarita.

Cabe recordar que la joven decidió recurrir a la Justicia por unas declaraciones que realizó La Bomba, en el programa Intrusos, en agosto de 2019. Durante la charla, la artista había enumerado los comentarios que le llegaban a sus redes sociales a modo de bullying. "Empanada de esto, negro villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por La pollera amarilla), gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...”, aseguró la intérprete, sin reparar en que a la persona que estaba hiriendo era la hija del conductor del ciclo.

Alejandro Cipolla y Morena Rial

Al enterarse de la denuncia, la intérprete aclaró que sus palabras habían sido “descontextualizadas” y que su objetivo era empatizar con la hija del periodista, que también había sufrido bullying. “¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”, destacó –en el ciclo radial Por si las moscas– y sostuvo que Rial nunca le había dicho nada porque “entendió lo estaba diciendo”.

Además, le ofreció perdón públicamente a Morena en el programa que se emite por La Once Diez: “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela, porque sé que ella sufrió muchísimo bullying, como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría? Es de locos pensar que la discriminé”.

Gladys se puso a llorar al relatar que iba a tener que ir presa porque no podía solventar una demanda económica. Estas declaraciones no tranquilizaron a Morena, sino todo lo contrario, la molestaron todavía más porque durante la charla en el ciclo radial de Moskita Muerta sintió que la cantante había cometió otro acto de discriminación al referirse a este tema. “¿Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla? Yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, había dicho La Bomba.

“Vamos a reclamar primero unas disculpas públicas, realmente sinceras, no las payasadas que estuvo realizando y vamos a evaluar un monto o que haga un curso por el tema de discriminación”, explicó Cipolla. Además, señaló que tienen previsto realizar una demanda en sede civil por los daños psicológicos ocasionados.

