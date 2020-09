El llanto de La Bomba Tucumana tras la demanda de Morena Rial por discriminación: “No tengo plata, voy a tener que ir presa”

El llanto de La Bomba Tucumana al pedirle disculpas a Morena Rial (Audio: “Por si las moscas”, La Once Diez)

En agosto de 2019, Gladys La Bomba Tucumana estuvo invitada a Intrusos, el ciclo de espectáculos que conduce Jorge Rial por la pantalla de América. Allí, contó que sufrió bullying a partir de su participación en el Bailando y enumeró una serie de adjetivos calificativos que recibió a través de las redes sociales. “Empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por “La pollera amarilla”) gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...".

Un año después de sus declaraciones, la hija del conductor le realizó una demanda por discriminación y, según indicó su abogado Alejandro Cipolla, busca un resarcimiento económico. “Si yo tuviera que demandar a todos los que me discriminaron...", fue la primera reacción de la cantante que se mostró sorprendida por la actitud de Morena.

En tanto, La Bomba aclaró que sus palabras habían sido “descontextualizadas” y que su objetivo era empatizar con la hija del periodista, que también había sufrido bullying. “¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”, destacó -en el ciclo radial Por si las moscas- y sostuvo que Rial “nunca me dijo nada porque entendió cómo yo lo estaba diciendo”.

Jorge Rial junto a su hija, Morena

Por su parte, le ofreció perdón públicamente a Morena Rial en el ciclo que se emite por La Once Diez. “Si necesita plata que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela porque sé que ella sufrió muchísimo bullying, como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría? Es de locos pensar que la discriminé”.

La cantante aclaró que sus disculpas son sinceras por el cariño y el afecto que le tiene a la joven, por la relación que la une con su hijo, Tyago Griffo -"ellos eran amigos de chiquitos"-. “La quiero mucho. ¿Cómo voy a agredirla? La adoro”, continuó y agregó que la demanda la sorprendió de manera “ingrata”.

VER TAMBIÉN Morena Rial mostró distintas fotos suyas y dejó una carta conmovedora: “Ahora sonrío al verlas en lugar de llorar”

Y continuó: “Rial entendió de qué estaba hablando porque yo no tuve animosidad. Yo estaba llorando mientras lo contaba. No iba a hacerle a la hija del conductor lo que me hacían a mí. No le debería pasar eso por la cabeza a Morena. La quiero como a una hija. Me duele muchísimo".

Morena Rial

“More, te quiero mucho”, dijo durante la entrevista buscando que a la joven le lleguen sus palabras. “Trabajo muchísimo para vivir, voy a tener que ir presa”, aseguró haciendo referencia a que no podría solventar una demanda económica. “No está bueno de parte de ella hacia a mí, conociendo mis sentimientos de madre, que ella pueda pensar que en algún momento lo dije desde la maldad, o para hacerle bulliyng. Al contrario”, remarcó entre lágrimas Gladys La Bomba Tucumana.

Llorando, agregó: “Me puse mal porque si pudiera demostrarle a la gente realmente lo que es mi corazón, mi alma, mi esencia, lo que soy como ser humano, tal vez aportaría un granito de arena para que haya más amor porque lo único que hay en mí es amor. Me duele muchísimo esto de Morena porque no es mi esencia, no es mi alma".

SEGUÍ LEYENDO

Marcelo Tinelli tomó partido en el conflicto entre Moria Casán y Jey Mammón del "Cantado 2020″: ¿a quién respaldó?

Rumores de amor entre Sofia Richie y Jaden Smith, el look de Jennifer Lopez y el tatuaje de Justin Bieber: celebrities en un click

El mensaje con el que Susana Giménez llevó calma a sus seguidores tras ser dada de alta por una operación