Claribel Medina habló de la mala relación que mantiene con su ex pareja, Pablo Alarcón: “No necesito que me pida perdón por nada”

Claribel Medina: "Con Pablo Alarcón no tenemos una buena relación"

Hace unos días, Claribel Medina reveló que no tiene una buena relación con su ex pareja y padre de sus dos hijas, Pablo Alarcón: “Cuando la relación terminó me pregunté si podía quedarme a vivir aquí y no extrañar a mi familia en Puerto Rico. Pero lo mismo me pasaría allá, porque amo este país desde el momento que llegué. Amo los dos países. Pero con Pablo nos llevamos más o menos, nos respetamos mutuamente pero no es que nos de alegría vernos”, dijo.

“Tenemos formas muy distintas de ver la vida. Quizás un día quizá las llevaba a la escuela y de repente, en la puerta, se me ocurría que podíamos ir al campo a andar a caballo. E íbamos. Y Pablo llamaba un poco enojado. No soy irresponsable, pero él es más conservador” explicó la actriz en diálogo con Ángel de Brito cuando estuvo de visita en Los ángeles de la mañana.

Pero este martes, entrevistada en el ciclo Hay que ver (El Nueve), Claribel volvió a referirse al tema cuando José María Listorti y Denise Dumas quisieron saber más detalles. “No tenemos una buena relación con Pablo y es lamentable. Muchas cosas no se resolvieron con el paso de los años y tenemos maneras distintas de ver la vida”, confió la artista que se encuentra participando en el Cantando 2020.

Claribel Medina: "No necesito que Pablo Alarcón me pida perdón"

“Me molesta que con el paso de los años no haya resuelto la relación de dos personas que tuvieron dos hijas. Creo que tiene que ver con nuestras propias debilidades y bajezas, nuestra fragilidad e inmadurez o nuestra falta de compasión hacia el otro. El tiempo pasó y no se resolvió”, explicó Medina. “Yo me hago cargo de lo que hice mal, intenté todo lo posible hasta que bajé los brazos. Ya solté algo que se lo tengo que dejar al universo. Y si no pudimos estar en una mesa charlando hasta ahora, hay que soltar”, agregó.

Consultada sobre que motivó esta “falta de comunicación” entre la ex pareja, Claribel respondió: ″No necesito que me pida perdón por nada. Siento que la energía no fluye. No espero nada de él y él nada de mí. Quizá faltó una mejor comunicación entre nosotros".

En cuanto a su participación en el certamen de La Flia, poco a poco, Claribel Medina y su hija, Agostina Alarcón, consolidan su lugar dentro del concurso de canto. En su última participación donde interpretaron Yo no lloro más, el tema que popularizó Mimi Maura, recibieron innumerables elogios del jurado y lograron ganar el súper duelo ante Floppy Tesouro y Pablo Tonturiello. De esta manera, sigan a paso firme tras su tardía incorporación al programa que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández en la pantalla de El Trece.

SEGUÍ LEYENDO

Entrevista con Claribel Medina: las citas en su propia casa y los insultos que recibió en las redes sociales tras hablar sobre su adicción al alcohol

Claribel Medina, indignada con un grupo de personas reunidas en un bar: “La gente está sin barbijo mientras los actores no podemos trabajar”

Claribel Medina reveló el episodio con el alcoholismo que la distanció de su hija: “Terminé ensangrentada”