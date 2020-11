Yanina Latorre dio su opinión sobre la decisión de LaFlia de excluir a Lola del Cantando por 15 días

La palabra de Yanina Latorre luego de que LaFlia decidiera que Lola no estará en el "Cantando 2020" por dos semanas (Video: Instagram)

Yanina Latorre se refirió a la determinación que tomó la producción de LaFlia sobre Lola Latorre, luego de haber ido a buscar a una amiga a una fiesta clandestina. Las autoridades del Cantando 2020 decidieron que la modelo no se presente al certamen durante el plazo de 15 días a modo de “prevención”. “Nosotros no somos la Justicia, que será la encargada de decir si Lola rompió o no las reglas”, explicó el productor Gabriel Fernández y agregó que no se trató de una sanción.

La panelista de Los ángeles de la mañana también se manifestó al respecto y consideró que fue una “excelente” decisión. “Lo que la putée a Lola no tiene nombre”, agregó luego de enterarse que el sábado a la madrugada su hija había salido de su casa de Pilar sin avisarle a ella ni a Diego Latorre que iría hasta Mercedes a buscar a una amiga que había asistido a una fiesta clandestina.

“De los errores se aprende”, agregó Yanina e indicó que para ella su hija de 19 años “es una niña”. “Acordémonos todos las cagadas que nos mandábamos a los 19”, le dijo este jueves por la mañana a sus seguidores de Instagram en una serie de videos que grabó desde el jardín de su casa.

Cabe destacar que Latorre retomará sus ocupaciones laborales recién a partir del próximo lunes, cuando se presente en su lugar en el panel del programa que conduce Ángel de Brito, y el sábado estará presente en el ciclo de Marcelo Polino en Radio Mitre. Yanina permaneció aislada primero por el diagnóstico de su hija -que dio positivo de coronavirus- y luego por el de Diego Latorre, que también se contagió y estuvo internado con neumonía leve.

Lola Latore participa del "Cantando 2020" junto a Lucas Spadafora

“Me pareció perfecto que decidan aislar a Lola por prevención a sus compañeros y que las cosas se hagan como corresponde. Apoyo la moción”, aseguró Yanina Latorre y celebró el regreso de Pablito Ruiz a la pista del Cantando 2020 luego de la expulsión por haber asistido a una fiesta clandestina de la cual se arrepintió: “Me equivoqué”.

La panelista también sostuvo que la decisión de LaFlia no es una “sanción” porque la productora “no es un tribunal”. “Pero bueno, flaca, te mandaste una cagada... 15 días estás aislada para proteger a tus compañeros”, agregó sobre el accionar de su hija que comparte el certamen con Lucas Spadafora.

“Igual, les quiero explicar una cosa”, advirtió a sus casi dos millones y medio de seguidores. “Ella (por Lola) no está aislada socialmente o en cuarentena. LaFlia decidió aislarla del Cantando 2020. Te aíslan cuando tenés contacto estrecho con alguien que tuvo coronavirus. Ella fue a buscar a una amiga a una fiesta, la subió al auto, esa chica no tiene síntomas ni COVID-19. No tiene por qué hacer el aislamiento. Cuando su coach dio positivo, sí se aisló y quedamos todos aislados (la familia Latorre). Entonces, la productora, viendo la cagada que se mandó, la aisló del Cantando 2020, pero no de la vida. ¿Se entiende? Mirá si una productora va a tener el poder de aislar a una persona en cuarentena obligatoria”, enfatizó marcando la diferencia entre la decisión que tomó la empresa de Marcelo Tinelli sobre Lola Latorre al no poder ir al programa durante 15 días, lo que no indica que la modelo no pueda realizar otro tipo de actividades ya que tiene el alta epidemiológica.

