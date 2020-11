Nacha Guevara, enojadísima con la producción del Cantando 2020 por reincorporar a Pablo Ruiz: “Lo que hizo fue una irresponsabilidad”

Pablito Ruiz volvió al Cantando 2020: La devolución de Nacha Guevara

A mediados de octubre, Pablo Ruiz logró una destacada actuación en su primera participación oficial en el Cantando 2020 donde homenajeó la música de Lady Gaga. “La rompiste anoche @pruizoficial (Pablito Ruiz). Te merecés estar como participante del gran concurso de canto argentino, el @cantando2020”, escribió Marcelo Tinelli el día después de su presentación.

Sin embargo, todo se canceló cuando el cantante asistió a una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Canning, rompiendo las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Algunas de las personas que se encontraban allí publicaron fotos con él en sus redes sociales y todo salió a la luz. A través de su cuenta en Twitter, Ángel de Brito, conductor del certamen de El Trece junto a Laurita Fernández, posteó alguna de las imágenes y comunicó la rotunda decisión que tomó la producción del ciclo al enterarse de lo sucedido.

Pero este miércoles, Ruiz tuvo una segunda oportunidad en la pista al reemplazar a Lola Latorre. Sin embargo, Nacha Guevara no vio con buenos ojos su presencia en la pista. “Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo la jurado al participante.

“Igual, yo pido disculpas, hice todo lo q tenía que hacer, los test”, respondió Pablo Ruiz. Pero la artista se quedó con la última palabra: “Sigo pensando lo mismo, que fue una irresponsabilidad, una inconsciencia y una falta de respeto a tus compañeros. No voy a hablar más del tema, perdón”.

Recordemos que en esa oportunidad, el cantante publicó un video en el que admitió el error cometido: “Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”.

El descargo de Pablo Ruiz tras ser expulsado del Cantando 2020

“Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente”, se sinceró. Y se refirió a los motivos que lo llevaron a asistir a la fiesta: “No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos… No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”.

