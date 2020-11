Charlotte Caniggia se olvidó la letra en el Cantando 2020 y culpó al jurado: “Se reían de mí, Moria hacía gestos”

Charlotte Caniggia se olvidó la letra (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Charlotte Caniggia tuvo una noche para el olvido en el Cantando 2020. La hija de Claudio Paul y Mariana Nannis compitió en la gala del Súper Duelo contra Jey Mammón y Carla del Huerto, pero no le fue como esperaba: se olvidó la letra de la canción y no si bien logró terminar el tema, se quedó callada en diferentes ocasiones.

En su performance, interpretó a Britney Spears, y su compañero Cristian Sergio intentó ayudarla pero el jurado -compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla, Moria Casán y el recientemente incorporado Flavio Mendoza- notó el error de Charlotte y no se lo dejó pasar.

Cuando terminó, después de haberse quedado muda en las estrofas que le correspondía cantar, Ángel De Brito también hizo referencia a lo sucedido. “Fuerte el aplauso para Charlotte, que se quedó ahí en el final... ¿qué pasó?”, preguntó el conductor. Y su compañera, Laurita Fernández, agregó: “Pero había ensayado”.

Ahora bien, cuando buscó dar alguna explicación sobre su olvido o desconcentración, Charlotte responsabilizó al jurado, puntualmente a Moria Casán: “Nada... Le vi las caras a todos. Se reían de mí. Moria hacía gestos”.

De inmediato, la presidenta del jurado tomó el micrófono y retrucó: “No puedo creer que mientras cante me mire a mí. Muy mal, mi amor, sos una amateur, no sos una profesional. Tenés que mirar al público, que es la cámara”.

“Yo mi a todos”, respondió Charlotte. Y Moria siguió: “Igual, no puedo creer que te olvidaste (la letra). Me hizo gracia lo mal que lo hiciste”. Durante la performance, Casán había hecho algunos gestos a cámara en donde se tapada los oídos haciendo ademán de que no le gustaba lo que estaba escuchando. Sin embargo, es algo que suele hacer con otros participantes, de manera tal que no fue personal.

La reacción de Moria Casán luego de que Charlotte se olvidara la letra

Entonces, Ángel De Brito intervino e intentó entender lo que le había pasado a la mediática. “Te desconcentró ver que se reían los jurados”, interpretó el conductor del certamen. “No, estoy acostumbrada. Me chupa un huevo igual", dijo Charlotte lanzando un exabrupto. “Lo suponía”, ironizó el periodista.

Al momento de la devolución, Nacha Guevara consideró: “Charlotte, te rendiste y es una pena, porque no hay que rendirse en el escenario. No hay que creer cuando te alaban ni cuando te critican. Tiraste la toalla y no te interesó nada más. Eso no es bueno para tu compañero”. Lejos de contradecirla, Caniggia asintió: “Es verdad”. El voto de la actriz fue para Jey Mammón.

Karina La Princesita, por su parte, le aclaró a Charlotte que no se estaba riendo por su performance sino que la estaba alentando. “A mí me han tirado hielos mientras cantaba y seguí cantando igual. No es por Moria, pero siempre hay boludos en el público. No tenés que rendirte. No tenés que mirar lo que hace Moria”, le sugirió y también votó por la otra pareja.

Oscar Mediavilla, en tanto, lamentó: “Qué pena que te corriste del eje. Estaba sonando bien, pero te desconectaste”, le dijo a Charlotte. “La pareja de Jey y Carla interpretaron el tema súper bien”, agregó y votó por el humorista y su partenaire.

Cuando llegó el turno de Moria Casán, primero felicitó a Jey Mammón y Carla del Huerto y luego le habló a Charlotte: "Esto es un show y a mí me hicieron reír. Ya me divierte Charlotte cuando habla. Es una showwoman extraordinaria. No me reía con sorna, sino que era tan malo que daba la vuelta y me gustaba. Me das risa porque sos cómica, Charlotte. Tenés una astucia increíble”. Su voto, lejos de lo que la participante hubiera esperado, fue para ella y su compañero.

Por último, Flavio Mendoza también se dirigió a Charlotte, antes de darle su voto al humorista: “Si estás acá, es porque la gente te quiere. Es una pena que hayas abandonado”. De esta manera, Jey Mammón y Carla del Huerto ganaron el Súper Duelo.

