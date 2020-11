La palabra de Lola Latorre sobre la versión de que estuvo en una fiesta clandestina (Video: Los ángeles de la mañana)

Lola Latorre quedó envuelta en un escándalo durante el fin de semana cuando se la acusó de haber asistido a una fiesta clandestina en la localidad de Mercedes. Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales se hicieron presentes en la casa del campo en la cual se realizó el encuentro en el que había más de 400 personas, de los cuales 120 fueron notificaron y debieron firmar un acta para abandonar el lugar.

La modelo aclaró que ella no estaba entre los invitados y que sí fue hasta allí para buscar a una amiga que la había llamado por teléfono y le había pedido asistencia. Todo ocurrió el viernes por la noche, mientras la participante del Cantando 2020 estaba junto a otras dos amigas en su casa de Pilar. "Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar. No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo”, dijo la hija de Yanina y Diego Latorre, quienes se enteraron por su hija de lo ocurrido recién el sábado por la mañana.

“Estuve en el lugar, sí, me apersoné a la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto", aclaró y relató el trámite que debió realizar para poder abandonar el campo al que fue a asistir a su amiga. “Cuando llegué había 12 camionetas de patrulleros, no había música ni gente bailando. Busqué a mi amiga y me dijeron que de la única manera que podíamos salir era dejando los datos y firmando una notificación. Los dí, como todos los estuvieron ahí, pero nunca me imaginé todo esto", continuó la hija de Yanina y Diego Latorre, a quienes les pidió perdón en privado: “Me cagaron a pedos. Yo me fui de casa de madrugada, ni siquiera les avisé”.

Lola también enfatizó en que pecó de ingenua -ella se definió como “boluda”- al no haber imaginado la magnitud de lo que podría haber ocurrido al estar presente en donde hubo una fiesta clandestina en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. La modelo también detalló que recibió el alta epidemiológico el miércoles pasado, luego de haberse contagiado el virus, y que ella es quien está asistiendo a su familia con las compras de supermercado. “Yo ya no contagio”, aclaró cuando la cuestionaron por haber estado con dos amigas en su casa y haber subido a una más a su auto. “Tomé todos los recaudos”, aseguró este lunes en Los ángeles de la mañana.

“Sabía de la existencia de la fiesta, pero no estaba invitada y nunca tuve intención de ir. Fui a buscar a mi amiga, firmé lo que me pidieron y volví a mi casa”, agregó Lola y sostuvo que cuando estaba manejando hacia Mercedes junto a sus amigas, se presentó la inquietud. “¿Estaremos haciendo bien?”, se preguntaron. Sin embargo, su objetivo era buscar a su amiga que no tenía cómo volverse de allí.

“No es una pavada. Es un tema serio. Nunca pensé que iba a ser algo tan grande, que iba a tener esta llegada. Dí mis datos pensando en que no iba a quedar involucrada”, dijo y sostuvo que su abogado Fernando Burlando está a cargo de la causa.

Ángel De Brito contó que la producción está analizando la situación y que esta noche en la emisión del Cantando 2020 anunciarán qué pasará con la continuidad de Lola Latorre en el certamen. En las últimas semanas, Pablito Ruiz asistió a una fiesta clandestina y fue expulsado. “Me muero sin el Cantando, es mi trabajo, la estoy pasando súper bien. En ningún momento mi intención fue ir a la fiesta. Fue de boluda, pido disculpas a mi familia, pero no asistí. Fui a buscar a mi amiga y volví a dormir a mi casa”, concluyó Lola Latorre.

Yanina Latorre también se refirió al hecho a través de su cuenta de Instagram

Este lunes por la mañana Yanina Latorre grabó una serie de Historias de Instagram en el cual manifestó su bronca contra quienes aseguran que hija estaba dentro de las invitadas a la fiesta clandestina. “Lola no estaba en la fiesta, no fue. No bajó del auto. Había una foto, un video”, dijo la panelista de Los ángeles de la mañana y agregó que hay personas que están intentando encontrar material en las cuentas de las redes sociales de las amigas de Lola Latorre. Sin embargo, su madre aclaró que no van a encontrar nada ya que su hija solo se acercó en su vehículo para buscar a su amiga.

SEGUÍ LEYENDO

El fuerte mensaje sobre la inseguridad que escribió la China Suárez y luego borró

Gianinna mostró su preocupación por la salud de Diego Maradona: “Me da pena”

Los mejores disfraces de Halloween de Paris Hilton, Kim y Kourtney Kardashian, Candice Swanepoel, Chris Hemsworth y Elsa Pataky: celebrities en un click