Oscar Mediavilla tuvo un percance en medio de una devolución del Cantando 2020 y se cruzó con el locutor: “Es muy inoportuno”

El percance de Oscar Mediavilla (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

En los programas en vivo pueden darse todo tipo de imponderables. Sin ir más lejos, en el Bailando 2017, hubo un día en el que Marcelo Tinelli se quedó sin voz y, por primera vez en sus largos años de trayectoria, tuvo que abandonar el estudio y dejar que Moria Casán, jurado del certamen, tomara el micrófono para seguir adelante con el programa. Por eso, cuando este viernes Oscar Mediavilla se tuvo que aclarar la garganta en medio de una devolución del Cantando 2020, nadie se sorprendió. Sin embargo, el mismo productor musical se encargó de que el percance no pasara inadvertido.

El jurado del reality de canto que conducen Ángel del Brito y Laurita Fernández por la pantalla de ElTrece estaba evaluando la participación de Martín Baclini y Jéssica Abouchain, quienes habían interpretado el tema María, de Ricky Martin. Y su opinión sobre el desempeño de la pareja parecía positiva. “Voy a ser breve porque hoy tenemos que apurarnos un poquito. Creo que hay un crecimiento, Martín, en lo que estás haciendo en tu tercer gala. Y creo que desde la primera a esta hubo un crecimiento bastante...”, empezó a decir Mediavilla con la voz algo tomada, cuando tuvo que interrumpir su devolución para toser.

“Perdón”, se disculpó enseguida el productor musical. Y, en ese momento, se escuchó en off al locutor Martín Salwe quien, haciendo una humorada, le dijo: “¡Buen provecho!” Fue entonces cuando, en lugar de seguir con su devolución, Oscar hizo un punto para aclarar lo sucedido. “No, no. Es tos, no es... este...”, señaló, intentando retomar lo que venía diciendo.

El locutor Martín Salwe (Foto: Instagram @martinsalwe)

Sin embargo, ese pequeño detalle lo distrajo por completo. “Y nada, este amigo es muy inoportuno”, dijo entonces Mediavilla señalando en dirección al locutor. ¿El resultado? Desde la consola de sonido empezaron a pasar el cacareo de un gallo, que terminó por sacar de eje al jurado. “No, no es un gallo tampoco... No vine ni de gallo, no vine de nada”, dijo mientras todos en el piso reían a carcajadas.

Entonces, De Brito le dio pie para que pusiera su puntaje sin dilatar más sus palabras. Pero el productor musical se arengó solo. “¡Vamos que yo puedo, vamos que yo puedo!”, dijo. Y Baclini, aprovechando el incidente, pidió que “el gallo tire para arriba”, en relación a su nota. Pero Mediavilla entendió que la intención del conductor era que se apurara y le preguntó: “¿Querés que vote directamente y terminamos acá?”

Completamente tentada, Laurita le explicó: “Vos solo señalaste lo que te pasó, seguí...” Sin embargo, Oscar dejó en claro que no podía hacer otra cosa más que interrumpir su devolución. “¡Paramos porque me ponen un gallo sonando!”, dijo el jurado. Y De Brito le pidió que continuara, teniendo en cuenta que tenían que entrar todas las parejas previstas para la jornada. “El voto de Oscar es un...”, anunció el conductor para dar por terminado el tema.

Así fue como, sin tratar de justificar su puntaje, Mediavilla calificó con un 6 a la pareja. Y, finalmente, Baclini y su partenaire se fueron con una buena devolución de Moria, que tenía el voto secreto, y un total de 19 puntos para esta ronda libre, sumando el 6 que le puso Karina La Princesita Tejeda y el 7 de Nacha Guevara.

SEGUÍ LEYENDO

La noche de furia de Karina La Princesita en el Cantando 2020: enfrentó a una coach, discutió con Oscar Mediavilla y le puso un “1” al cantante de Ráfaga

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari lograron lo imposible en el Cantando 2020: un diez de Oscar Mediavilla

Habló el padre de Laura Novoa, tras el conflicto de su hija con Patricio Arellano en el Cantando 2020: “No me gusta que la maltraten”