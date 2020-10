Oscar Mediavilla habló de la renuncia de Alex Caniggia al Cantando 2020: “Por ahí se asustó”

Mediavilla y Caniggia tuvieron un cruce muy duro en el "Cantando" la semana pasada

Alex Caniggia quedó eliminado del Cantando 2020, el reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. En la gala de este lunes, el participante se ausentó en el duelo, luego de haber tenido un fuerte enfrentamiento con Oscar Mediavilla. Unas horas antes había amenazado con renunciar, ya que sospechaba que los miembros del jurado estaban complotados en su contra y lo iban a echar.

“Hablé con él hace un ratito y no va a venir”, dijo Melina de Piano, la compañera del mediático. “¿Te dijo por qué?”, quiso saber De Brito, mientras las cámaras lo mostraban a Mediavilla. “Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefirió, antes de pasarla mal, irse”, agregó la joven. Luego, se puso a llorar, muy angustiada porque se quedaba sin trabajo.

Luego de que finalizó la gala, el jurado habló de la drástica decisión que tomó el hermano de Charlotte Caniggia en el ciclo Los ángeles de la mañana: “Yo no lo eché, se fue solo”. Con tono irónico, el productor musical agregó: “Por ahí se asustó. Se hubiera quedado y no solo limpiaba a todos, me limpiaba a mí también”.

Oscar Mediavilla habló de la renuncia de Alex Caniggia (Video: Los ángeles de la mañana, El Trece)

Durante la charla, le preguntaron sobre el duro mensaje que escribió Alex en Twitter en el que menospreciaba su carrera y decía que solo trabajaba juzgando a los demás y como marido de Patricia Sosa. Lejos de enojarse, el jurado aseguró: “Soy el marido de Patricia Sosa, es verdad. Desde chiquito soy el marido de Patricia Sosa y nunca hice otra cosa, no produje a ningún artista, no tengo una productora, no tengo un estudio de grabación, no tengo un centro cultural, no tengo nada”.

El duro mensaje que Alex escribió sobre Oscar en Twitter

Además, explicó que estaba arrepentido de esta pelea, como lo había dicho en un mensaje de Twitter: “Yo lo único que dije fue ‘andá a cagar’ y pedí disculpas 50 veces y en el momento, por Twitter, por todas las redes y acá, en el programa, y sigue hablando de lo mismo. Pedí disculpas, me metí en un lugar... Porque el pibe es un nenito y yo como un gil, señor grande, me metí en ese juego que no es mi juego”.

El pedido de disculpas de Mediavilla por su comportamiento en el "Cantando"

“Era una conversación de bobos, parecíamos dos tontitos. El tema es que está bueno ser contestatario, está bueno ser así como juega él. Entonces, si bajara un par de cambios, por lo menos en la previa, no pasarse tanto de rosca, el tipo ‘garpaba’, porque canta bien, aparte, y la piba canta súper”, explicó Mediavilla.

“Yo arranqué con mi buena voluntad, yo quise decirle: ‘Flaco, estamos en el prime time, sobre todo en la previa, cuando empezás a hablar, porque hay muchos pibes en la casa que nos ven’. Quise decirle eso y ahí empezó ‘por qué Oscar...'. Y uno se empieza a calentar. Yo soy un señor grande”, afirmó el jurado.

“¿Cuál sería para mí el beneficio de enojarme con Caniggia? Estoy un poco triste, yo pensé que iba a venir y me iba a gritar y yo hasta me había preparado", dijo en tono de broma. Por último, agregó: "En realidad no quería pelearme. Fue un momento poco feliz”.

