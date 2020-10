La noche de furia de Karina La Princesita en el Cantando 2020: enfrentó a una coach, discutió con Oscar Mediavilla y le puso un “1” al cantante de Ráfaga

El cruce de Karina La Princesita con la coach de Ariel Puchetta

La nueva presentación de Ariel Puchetta e Ivana Rossi en la pista del Cantando 2020 prometía nuevamente llevarse los elogios teniendo en cuenta la capacidad artística del dúo. Sin embargo, una publicación de Natalia Cociuffo –coach de la pareja- contra Karina la Princesita terminó con uno de los momentos más tensos desde que comenzó el certamen en la pantalla de El Trece de la noche.

“Qué pesada la señorita... insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. ¡Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales! #harta”, había sido el posteo de la coach vocal en Instagram Stories. Lejos del olvido, Karina decidió responderle: “¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo”.

“Pero vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión”, se defendió Cociuffo. Pero la Princesita retrucó: “Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido”.

Karina La Princesita y Natalia Cociuffo

“Me parece que no me merezco eso más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’ no lo voy a hacer aunque me lo pidas vos ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción”, agregó la ex de El Polaco. Y fue por más porque cuando tuvo que hacer la devolución, expresó: "Lo de hoy no me emocionó. Estuvo bien hecho y, ¿sabés que? Voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un 1. Lo lamento en el alma, pero estas cosas ya me cansan. Ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón y que soy incoherente”.

Acto seguido, Karina se enojó porque Oscar Mediavilla intentó compensar con un 10 a la pareja, luego de que ella los calificara con un 1, por la pelea con los coach. “No me pidas perdón. Porque el día que a Alex le pusiste un 0, el equipo no estaba para un 0 y lo pusiste igual. Entonces, tené un poco de empatía conmigo, con lo que me está pasando esta noche”, comentó la jurado.

Ariel Puchetta

“Te vas a pelear conmigo también”, intentó responder el productor musical. “No estás teniendo empatía conmigo, cuando alguien me está faltando el respeto”, Insistió La Princesita. “No me parece que sea una falta de respeto, sino una opinión”, retrucó Oscar Mediavilla, intentando de alguna manera poner paños frios a la situación que se estaba viviendo.

Por último, Ariel Puchetta-cantante de Ráfaga se manifestó sobre lo que tuvo que vivir en vivo, que de alguna manera lo perjudicó en el puntaje. “Estoy sorprendido por la pelea y por todo porque para nosotros también es una falta de respeto, me parece que no tiene nada que ver que nos pongan un 1 cuando creo que nosotros lo hicimos bastante bien. La verdad que me duele realmente”, dijo el cantante.

Seguir leyendo

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari lograron lo imposible en el Cantando 2020: un diez de Oscar Mediavilla

Patricio Arellano anunció su renuncia en vivo al Cantando 2020: “No tiene que ver con Laura Novoa, pero es un ciclo cumplido”

Habló el padre de Laura Novoa, tras el conflicto de su hija con Patricio Arellano en el Cantando 2020: “No me gusta que la maltraten”