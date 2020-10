Rocío Quiróz y Rodrigo Tapari lograron lo imposible en el Cantando 2020: un diez de Oscar Mediavilla

Brian Lanzelotta y Ángela Leiva tuvieron que ausentarse en las galas del Cantando 2020 tras dar positivo de coronavirus. Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari están ocupando su lugar y lo están cuidando a la perfección, tanto que hasta consiguieron que Oscar Mediavilla, el más estricto del jurado, les pudiera un diez.

El miércoles por la noche fueron los primeros en pasar en la ronda de ritmo libre e interpretaron el tema “Está lloviendo estrellas” de Cristian Castro y fueron unos de los favoritos de la gala. Es que no siempre los cantantes profesionales se llevan la mejor devolución y puntaje.

Nacha Guevara les puso un nueve y destacó cómo se fusionaron las voces de ambos; “Se mezclaron mucho más. Estuvo fluido”. “Vocalmente, es hermoso lo que hacen. Es de lo mejor que hemos escuchado acá. Ahora, tienen que trabajar el cuerpo y la pisada en escena”, agregó Karina la Princesita y los puntuó también con un nueve.

“La presencia de ustedes en este espectáculo es para celebrar por el nivel que tienen. Lo que se escucha es muy agradable”, dijo el productor musical Oscar Mediavilla y sorprendió al ponerles nada más ni nada menos que un diez.

Por último fue el turno de Moria Casán que durante este ritmo tiene el voto secreto. Con humor, la diva arrancó: “Les agradezco que no hayan dañado mis oídos. Me hipnotizaron desde la salida”. Viendo la oportunidad, el conductor del ciclo, Ángel de Brito le preguntó a la jurado si creía que Quiróz y Tapari cantaban mejor que Lanzelotta y Leiva y ella respondió muy segura que sí.

Rocío Quiróz y Rodigo Tapari (LaFlia)

Parece que la pareja quiere quedarse en el certamen y están cuidando a la perfección el lugar de los titulares. En la gala anterior se llevaron los elogios del jurado por su interpretación de la canción “100 años” de Abel Pintos.

“Angela no nos envió mensajes, pero comentó los mensajes que puso Rodri. Brian sí nos saludó”, destacó Quiroz sobre su relación con los cantantes y Tapari agregó: “Mensajes privados no, pero supongo que ellos deben estar pasando un mal momento, recuperándose”.

“Nosotros venimos a defender a su equipo. Nos encantaría quedarnos, pero en este momento estamos para reemplazarlos a ellos. Por eso me gustaría que se pongan felices cuando nos va bien”, agregó Rocío.

Primero se confirmó el positivo de coronavirus de la coach Natalia Cociuffo y a partir de eso la producción del programa decidió aislar hasta obtenter los resultados del hisopado a Brian Lanzelotta y Ángela Leiva por un lado, y Lola Latorre y Lucas Spadafora por el otro. Todos los casos se confirmaron. Estos últimos fueron reemplazados por Ivana Rossi y Pablito Ruiz.

En el caso de Lanzelotta, fue él mismo quien decidió comunicarle su situación a sus seguidores. “Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y el resultado es positivo de COVID-19. Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo”, escribió en su cuenta de Twitter.

El primer caso de coronavirus en el Cantando 2020 fue el de Flor Torrente, el segundo el del locutor Martín Salwe, el tercero el de Charlotte Caniggia y, el cuarto, el de Cociuffo.

