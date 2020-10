A preparar los pañuelos: todo lo que hay que saber de This Is Us antes del estreno de la quinta temporada

Trailer de "This Is Us"





“Cada vez que nos sentíamos tristes, cuando sentíamos que la vida no iba cómo deseábamos, papá nos decía: No hay limón tan ácido con el que no puedas hacer algo parecido a una limonada”.

Con esta frase de Jack Pearson comienza el resumen de This is Us antes de que vuelva a la pantalla de Fox Premium este miércoles 28 con un episodio doble, a partir de las 23. La vida de la familia Pearson es un cúmulo de emociones que nos invita en cada capítulo a subirnos a una montaña rusa llena de risas, llantos, pérdidas, fracasos, amor y éxitos.

Esta nueva temporada nos acerca entonces la continuación de esta historia que dejó muchos interrogantes sobre el futuro y también el pasado de Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley), Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore).

Aquí les proponemos un resumen de cómo llegan los personajes centrales y cuáles son los conflictos que deberán resolver.

El elenco central de This Is Us que llega este miércoles a las 23 con episodio doble a la pantalla de Fox Premium

Rebecca

La madre de los “Big Three” fue diagnosticada con Alzheimer y su hijo Randall fue el primero en registrarlo. Es él justamente quien, sin consultarle a sus hermanos, acompaña a su madre a los médicos y averigua acerca de un tratamiento que podría ralentizar su condición. Una clínica en St Louis propone un ensayo clínico que debe aplicarse en los primeros meses de la enfermedad. Luego de pensarlo y analizarlo mucho, Rebecca decide hacerlo. El conflicto surge cuando sus hermanos se enteran de esta decisión tomada por Randall, sin haberlos ni siquiera notificados. Esto provoca un enfrentamiento entre Kevin y Randall principalmente, que parece que llegó para quedarse en la familia Pearson.

Randall

Enfrentado con su hermano Kevin (con quien desde pequeño tuvo una relación muy tirante), Randall es el encargado una vez más de hacerse cargo de su madre. El enojo que genera en Kevin es tal, que para el final de la temporada le dice a Randall que el peor momento de su vida no fue cuando murió su padre sino cuando Randall llegó a su casa. Randall no solo luchará por la estrechez de este vínculo sino que deberá luchar contra sus propios fantasmas como lo son sus ataques de pánico y cambios repentinos de emociones. La terapia que comenzó con la doctora Dra. Leigh (Pamela Adlon) parecería ser una posible salida para este hombre que se autoexige por demás pero que cuenta con el sostén de su esposa Beth y sus tres hijas.

Kevin y Randall en "This Is Us"

Kate

La maternidad y el matrimonio fueron centrales en la vida de Kate. La crianza de su pequeño Jack la puso en un lugar de comprensión de su propia madre que hasta ese momento no tenía. Pero la decisión que tomó con su esposo Toby (Chris Sullivan) sobre ampliar su familia fue crucial en la última temporada. Juntos deciden adoptar a una niña. En las escenas que vimos del futuro, encontramos a esta chica Hailey (Adelaide Kane) que trabaja en una galería de arte. Hailey y Jack se convierten en hermanos y van a tener un vínculo estrecho (tal vez como el de Kate con su hermano Kevin). A su vez la única mujer de “los big three” deberá sumergirse en los avatares de obtener su matrimonio con Toby que presentó bastantes dificultades en los últimos episodios.

Kevin

Se acaba de enterar que va a ser padre porque Madison (Caitlin Thompson) con quien tuvo una relación pasajera, está embarazada de él. La noticia le cae como un balde de agua fría aunque había expresado varias veces que quería ser padre antes de los 40 años. Pero, ¿Qué pasará con su gran amor de la infancia Sophie (Alexandra Breckenridge)? ¿Será ella su esposa finalmente?. Lo que sí pudimos ver en escenas que recrean el futuro es que Kevin se convertirá en padre de una niña y un niño. Por otro lado tiene que resolver el conflicto con su hermano Randall y aceptar la internación de su madre.

Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) la pareja que dio inicio a la familia Pearson

Jack

El padre todopoderoso sigue formando parte de la familia a pesar que murió cuando sus hijos estaban en el secundario. Su modelo como padre y esposo ejemplar forma parte de la vida de cada miembro de la familia que lucha por mantener vivo el recuerdo y a su vez extrañan con locura. Pero Jack también tiene su lado B, como todos y nuevos secretos aparecerán para darle más intriga al pasado de Jack, como por ejemplo lo que pasó en la Guerra de Vietnam. Recordemos que sus hijos nunca supieron que su hermano, el Tío Nick, estaba vivo y lo descubrieron muchos años después de que Jack muriera.

Estos somos nosotros, dice el título de esta serie: y esos “nosotros” podemos ser cualquiera de “nosotros” valga la redundancia. Porque en algún punto o escena la historia de cada espectador se mezcla con la de los Pearson. Es la historia de ellos pero también es un poco la nuestra.

Seguir leyendo

“This is us”, la serie sobre dramas familiares que hizo llorar y dejó sin dormir a Marcelo Tinelli

De la adolescente que se subió a la moda Britney Spears a la madre luchadora de “This is Us”: el curioso recorrido de Mandy Moore