This Is Us adelantará el estreno de su quinta temporada: cómo será el primer capítulo

En medio de la pandemia, pero en el momento en el que las producciones a nivel mundial empezaban a calentar motores para regresar al ruedo, el productor Dan Fogelman confirmó a los fanáticos que estaba en marcha la quita temporada de This is Us. Fue hace dos meses. En ese entonces, aseguró que ese paso se iba a dar, pero que, debido a lo que acontece y marca el COVID-19 en todas las latitudes, no había fecha de estreno. Pidió paciencia y aseguró que, con su equipo, estaba trabajando para volver lo más pronto posible a la pantalla chica.

El mismo día contó que lo que ocurre con el coronavirus va a estar presente en la nueva temporada. Al mismo tiempo, aclaró que no va a cambiar la esencia y que no va a mutar la historia a como se venía contando, sino que será un complemento más para los personajes que llevan adelante la historia. “Les quiero aclarar que será el mismo final planificado. La misma ruta para llegar hasta ahí. Lo que ocurre en el mundo puede cambiar pequeñas cosas, de cómo se darán ciertas cuestiones, pero no mucho más”.

Los estrenos en Estados Unidos suelen darse, en general, en septiembre. Por lo que es de público conocimiento eso no se dio y las reprogramaciones comenzaron a tirarse sobre la mesa. A contrarreloj. En agosto, con un panorama mucho más claro, la productora anunció que la fecha para el estreno iba a ser el 10 de noviembre. Quedaron muchos cabos sueltos en la historia y quienes vienen siguiendo el relato quieren saber qué pasará con la adopción que quieren llevar adelante los personajes Kate y Toby o cómo seguirá Rebecca con su enfermedad.

En las últimas horas, llegó una grata noticia para los amantes de esta historia. Según informó la NBC el estreno se adelantó para el 9 de octubre y el primer capítulo tendrá una duración de dos horas, pero en Argentina recién se podrá ver el miércoles 28 de octubre por FOX Premium. Esta emisión especial, de dos capítulos, tendrá a tendrá a los Pearson lidiando con casi los mismos problemas que los que tiene el público. A los inconvenientes referidos al COVID-19 se suma una de las problemáticas más graves que enfrenta el pueblo estadounidense y que tiene que ver con el racismo. Con la marcada diferencia social.

Si bien estos hechos repudiables se dan en distintas partes del mundo, en Norteamérica el conflicto es mayor por la gravedad con la que terminan los episodios en los que manifestantes de raza negra protestan. Parte de la policía resuelve los conflictos a los golpes y muchas veces, utilizando armas de fuego. En este sentido, también se abarcará el Black Lives Matter (La vida de los negros también importan). Se trata de un movimiento internacional que se creó en el 2013 con el fin de que haya igualdad. En mayo, la muerte por asfixia de George Floyd reabrió el foco.

En este punto, Fogelman, en una entrevista con NPR, manifestó: “Po todo lo que está aconteciendo en nuestro país, tenemos la oportunidad y casi la responsabilidad, sin meternos en la política de todo, de capturar lo que es…un momento histórico muy inusual”.

Por otra parte, describió que historias de las temporadas pasadas volverán a tener protagonismo en la que se estrenará próximamente. Al mismo tiempo, los protagonistas vienen teniendo contacto vía Zoom y que se vieron para filmar las escenas, con todos los protocolos de rigor.

Uno de los que está ansioso por el estreno y feliz por el adelanto, es Marcelo Tinelli. El conductor se declaró fanático de la serie e incluso varias veces la recomendó en sus redes sociales. “Estoy terminado la cuarta temporada. Realmente nunca vi una serie tan conmovedora. Se las recomiendo. Las emociones a flor de piel, siempre”.

