This is Us es la historia de una familia que atraviesa momentos felices, que descubre el amor, que se siente protegida y que no le esquiva a los conflictos personales ni a las tragedias. Fue la serie que se animó a hablar del drama de la obesidad, de la adicción al alcohol, de la discriminación racial, de la parte dolorosa de la adopción, de las muertes repentinas y, en esta temporada, del Alzheimer. Todo junto y sin tapujos.