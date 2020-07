“This is us”, la serie sobre dramas familiares que hizo llorar y no dejó dormir a Marcelo Tinelli

Serie "This is us"

“Siempre tuve prisa. Mi vida ha estado llena de próximas veces. Cosas que asumí que haría en algún momento. Y ahora veo que se me acaba el tiempo para hacerla”.

La frase corresponde al guión de This is us, pero bien podría aplicarse a la realidad. En la ficción, la dijo Rebecca (Mandy Moore), pero fue Marcelo Tinelli quien la reprodujo a través de sus redes sociales.

En medio de su separación de Guillermina Valdes, el conductor compartió en sus redes sociales el fanatismo por la ficción que -hasta el momento- tiene cuatro temporadas. Mientras veía cada episodio, se emocionó, lloró, se rió y pasó por distintas sensaciones, al igual que a todos los que vieron This is us. Definitivamente, no es una serie más: cada frase, cada escena y cada capítulo invita al televidente a reflexionar.

La serie dramática sobre una familia estadounidense de clase media cautivó a millones de televidentes y traspasó las fronteras. “Nunca vi algo tan hermoso”, escribió el animador en sus redes sociales cuando ni siquiera había visto la mitad de la primera temporada. Con el correr de las semanas, se volvió más fanático al punto tal que se quedaba hasta altas horas de la madrugada siguiendo la historia de Jack, Rebecca, Kate, Kevin y Randall.

Creada por Dan Fogelman, This is us se estrenó el 20 de septiembre de 2016 en NBC, y está protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones.

La serie trata los distintos dramas que pueden surgir en cada familia. Desde los momentos más felices hasta lo más tristes, reflejados en escenas que hacen llorar del otro lado de la pantalla. Se habla de la obesidad, la adicción al alcohol, la discriminación racial, el proceso de adopción, la muerte repentina y el Alzheimer. La historia comienza en el cumpleaños número 33 de los hermanos (”The Big Three”, como los llaman sus padres) y tiene flashbacks con secuencias que vivieron cuando eran chicos.

“Estoy por terminar de ver la cuarta y última temporada de This is us. Realmente nunca vi una serie tan conmovedora. Se las recomiendo. Las emociones a flor de piel, siempre”, escribió Tinelli antes de darle play a los últimos capítulos de la serie que, definitivamente, fue un antes y un después en su vida.

El último capítulo de la ficción de Fox -que también se puede ver en Amazon Prime se emitió el pasado 24 de marzo. Sin embargo, NBC confirmó que habrá dos ediciones más. De manera tal que habrá que esperar a que se reanuden las grabaciones -que se frenaron por la pandemia del coronavirus- para poder continuar viendo la historia de la familia Pearson en las quinta y sexta temporadas.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli ya encontró otra ficción para entretenerse: The Crown, la serie inglesa sobre la vida de Isabel II. “Es excelente la producción, la realización, la dirección, las actuaciones. ¡Me enganché mal!”, admitió en las últimas horas el conductor de ShowMatch.

