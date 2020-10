El mea culpa de Oscar Mediavilla tras su exabrupto contra Alex Caniggia en el Cantando 2020: “Me sacó de mi eje”

Mediavilla y Caniggia discutieron en la gala del "Cantando"

Oscar Mediavilla es uno de los jurados más polémicos del Cantando 2020. El productor musical no tiene problemas en criticar a los participantes cuando desafinan o tienen una mala performance. En la última gala del ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, tuvo un fuerte enfrentamiento con Axel Caniggia.

En la noche del jueves, el esposo de Patricia Sola le dijo al mediático: “Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato, amigo querido, porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”.

El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia le respondió al jurado señalándose la oreja: “A mí me entra por acá y me salé por acá”. Enojado por la situación, Mediavilla levantó la voz y le dijo: “No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”.

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el Cantando 2020

La conversación subió nuevamente de tono y Alex quiso desprestigiar la carrera del jurado: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns' Roses”. Al sentirse agredido por el joven, Mediavilla expresó furioso: “Vos no sos nada”.

Mediavilla no solo lo criticó por su manera de comportarse, sino que también fue muy duro por el tributo a Rodrigo que realizó el participante: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Su nota para la pareja fue cero y acto seguido expresó: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”.

Luego de que terminó el programa, Oscar reflexionó todo lo ocurrido con el joven y decidió hacer un descargo a través de su cuenta de Twitter, arrepentido por sus fuertes declaraciones y su furiosa reacción contra el hermano de Charlotte Caniggia. “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho”, escribió en la red social.

El mensaje de Mediavilla por la pelea con Caniggia

A principios de octubre, Mediavilla tuvo un accidente cuando se dirigía, a bordo de su camioneta, hacia el estudio de la productora LaFlia para asistir a la grabación del Cantando. Aunque el vehículo quedó complemente destruido, él no sufrió lesiones de consideración por el impacto.

“Gracias a Dios, al cinturón de seguridad y a que se abrieron todos los airbags, hoy puedo estar aquí contándoles”, indicó en un video que grabó para sus seguidores de Instagram, cuando ya se encontraba en la casa de Patricia Sosa, a donde fue a hacer reposo luego de haber recibido el alta médica. Tras su recuperación, retomó sus compromisos laborales.

