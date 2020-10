Javier Faroni rearma los protocolos para conseguir que haya temporada teatral en Mar del Plata: “No pierdo la esperanza”

Javier Faroni

“Jamás hubo un verano sin teatro. Será la primera vez en la historia".

Javier Faroni lamentó, en diálogo con Teleshow , el hecho de que el próximo verano no haya temporada en la Costa Atlántica. “Desde la década del cuarenta (hay teatro)", indicó el productor teatral que habló luego del anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el lunes por la tarde cuando presentó los protocolos para las vacaciones de verano y aseguró que no habrá actividades de entretenimiento en espacios cerrados.

El empresario habló de la crisis en la industria que comenzó en marzo -cuando se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio- cuando los teatros debieron cerrar sus puertas. Durante la cuarentena, muchos artistas se reinventaron y encontraron la forma de llegar al público a través de las obras por streaming, y también hubo quienes presentaron protocolos que fueron aprobados para poder volver al teatro de forma presencial en la Ciudad de Buenos Aires. Como el caso de Sex, espectáculo de José María Muscari, cuyo elenco pudo regresar al teatro pero no así el público.

Flavio Mendoza, sin embargo, no corrió con la misma suerte: presentó un protocolo sanitario que incluyó la reforma del teatro -separó las butacas para respetar la distancia social, entre otras modificaciones- para que pudiera realizar la obra con público. Pero no se lo aprobaron y los teatros de Capital Federal continúan con sus puertas cerradas al público.

El Teatro Tronador de Mar del Plata. Si todo sigue tal cual lo anunciaron, no habrá temporada y todas las salas de "La Feliz" también permanecerán cerradas

Los anuncios sobre la ausencia de la temporada teatral en la Costa Atlántica desmotivaron a aquellos productores, actores y trabajadores de la industria que esperaban poder retomar sus actividades a partir de diciembre y durante el verano 2021. “Es una triste noticia que veíamos venir pero no deja de impactar” , dijo Javier Faroni.

“Sin dudas nuestra actividad puso siempre el ojo en lo sanitario para proteger a los trabajadores y el público asistente y desde comienzo de la pandemia se trabajaron con especialistas los protocolos necesarios para estar listos al momento de volver a la actividad ”, explicó el productor teatral que también sostuvo que es un “golpe muy fuerte” para todos los trabajadores del sector. “No sólo del teatro comercial sino también del teatro independiente y oficial”.

Axel Kicillof anunció las medidas que implementará el gobierno bonaerense para que se lleve a cabo la temporada de verano 2021 (Provincia BA)

Por su parte, se mostró esperanzado de que de aquí hasta que comience la temporada -según indicó Kicillof, será desde el 1 de diciembre al 4 de abril- baje la curva de contagios y puedan volver a presentar un nuevo protocolo con el fin de reabrir los teatros. “Se qué hay diálogo permanente para, si en estos meses la situación sanitaria logra disminuir, poder con los cuidados necesarios que muchas salas teatrales, artistas, técnicos y personal afectado puedan volver a trabajar. Incluso para no perder la llama prendida del histórico teatro de verano ”, aseguró el productor de infinitas y exitosas obras que brillaron en Mar del Plata.

“Yo la esperanza personal la sigo teniendo, aunque es cierto que hasta que no se confirme que se pueda abrir no podemos hablar de proyectos en concreto”, amplió el empresario que, en tanto, no maneja ninguna alternativa porque busca poder volver al teatro convencional. “Hay que esperar un poco más, sin dudas”, concluyó Javier Faroni deseando que se revierta la situación epidemiológica, no solo por la salud de los argentinos sino para poder retomar la actividad en la industria que está golpeada desde hace siete meses.

