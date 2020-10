Alex Caniggia renunció al Cantando 2020: el dolor de su compañera de equipo

Alex Caniggia renunció al "Cantando 2020"

Fue el tema del día en la previa de una nueva gala de eliminación en el Cantando 2020. ¿Se presentará Alex Caniggia al duelo? El hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis había anticipado que, luego de su durísimo cruce con el jurado Oscar Mediavilla, no iba a ser de la partida. De entrada los conductores Ángel de Brito y Laurita Fernández plantearon la incógnita sobre la presentación de Alex y la mantuvieron hasta último momento.

“¿Qué pasará con Alex Caniggia? ¿Vendrá o no vendrá?”, insistió De Brito ya avanzado el programa, mientras Laurita reclamó por la participación de Alex para no perjudicar a su partenaire, Melina De Piano. Y Nacha Guevara, una de las jurados, lo convocó a participar. “No te rindas tan fácil”, intervino la actriz.

Cuando finalizó el fallido homenaje a Madonna a cargo de la periodista Paula Trapani, los conductores llamaron a los participantes para saber el puntaje secreto del jurado, en esta oportunidad a cargo de la Karina La Princesita, y conocer a las parejas que irían del duelo. Laurita hizo el conteo de los presentes en el piso, y Alex no estaba. Solo dijo presente Melina De Piano, quien se emocionó cuando le dieron la palabra.

“Hablé con él hace un ratito y no va a venir”, confirmó la participante. “¿Te dijo por qué?”, quiso saber De Brito, mientras las cámaras ponchaban a Mediavilla. “Quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefiriró, antes de pasarla mal, irse”, agregó la joven.

El dolor de Melina De Piano, la compañera de Alex, al comunicar que el joven no se presentaría al programa (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

A continuación, el conductor quiso saber qué le pasaba a ella con la situación. “Obviamente que acepto su decisión, soy su compañera, lo respeto y lo quiero un montón”, arrancó Melina ya con lágrimas en los ojos y contó un mensaje que le envió a su ex compañero. “Nos llevábamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso, otro el partenaire, éramos pares, nos entendíamos mucho y me dolió que se termine”, agregó.

Luego la participante compartió la angustia por quedarse sin trabajo en un momento muy especial de la industria del espectáculo. “Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo. En marzo fue el último show que hice y no trabajé más. Es duro perder el laburo, cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y es la primera vez que me pasaba, y encima lo estaba disfrutando", concluyó Melina completamente emocionada. Finalmente, Alex cumplió con lo que había anticipado y la pareja quedó sentenciada al voto del público, junto a Trapani.

Al final del programa, De Brito anunció que como Caniggia no se presentó al programa, la votación quedó anulada y automáticamente Trapani pasó a la siguiente ronda, mientras que el hijo del ex futbolista no seguirá en el certamen.

En la mañana del lunes, Alex había puesto en duda su presencia en el Cantando en Los ángeles de la mañana, programa que conduce el propio De Brito. “Por ahora… No sé si voy a volver al Cantando”. “Pero renuncio. Ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué te digo esto, Ángel? Porque el jurado, este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en compinches los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen”, reflexionó el participante.

Su compañera de certamen, la cantante Melina De Piano, también se había expresado en las redes sociales. “Ya es confirmado que Alex renuncia al #Cantando2020. Estoy angustiada pero les quiero agradecer a todos por los hermosos mensajes que me están mandando. Hacen que este proceso sea menos triste”, publicó en su cuenta de Twitter en la que recibió el apoyo de sus seguidores.

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia que desató el escándalo (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

En diálogo con Teleshow , Fabián Esperón, mánager del joven, señaló: “No quiere estar en un programa donde uno de los jurados ya adelantó que lo quiere eliminar y que le va a poner un cero en todas las galas. Y la verdad que lo entiendo. Saber de antemano que te van a poner siempre un cero le saca las ganas a cualquiera”.

El incidente tuvo lugar en el programa del pasado jueves, cuando Caniggia realizó un homenaje al recordado cantante cuartetero Rodrigo Bueno. Mediavilla no solo lo criticó por su manera de comportarse, sino que también fue muy duro por el tributo a Rodrigo que realizó el participante: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Su nota para la pareja fue cero y acto seguido expresó: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”.

Una vez que bajó la adrenalina, Oscar reflexionó sobre la polémica y realizó un descargo a través de su cuenta de Twitter, en el que se arrepintió por sus fuertes declaraciones y su furiosa reacción contra el hermano de Charlotte Caniggia. “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho”, escribió en la red social.

Seguir leyendo

Fuerte cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el Cantando 2020: “Vos sos un marmota”

Carlos Rottemberg, tras el anuncio de que no habrá temporada teatral en la Costa Atlántica: “Estoy shockeado”

Nicole Neumann, contundente con Fabián Cubero tras los rumores de embarazo de Mica Viciconte: “Si no podés darles de comer a tres nenas, no vas a traer otra criatura”