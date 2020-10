Alex Caniggia menospreció la carrera de Oscar Mediavilla: “Juzga el trabajo de otros y es el marido de Patricia Sosa”

Sigue la guerra entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia

Alex Caniggia y Oscar Mediavilla se pelearon en la última gala del Cantando 2020. “No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, ¿querés que te diga la verdad? Vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”, le dijo el jurado, cansado del comportamiento del participante.

Luego de que terminó el programa, el productor musical reflexionó todo lo ocurrido con el joven y decidió hacer un mea culpa a través de su cuenta de Twitter, arrepentido por sus fuertes declaraciones: “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me sacó de mi eje. Lo siento mucho”.

En medio de este escándalo el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia optó por seguir con el enfrentamiento y publicó un fuerte mensaje para burlarse de la trayectoria de Mediavilla: “Me puse a buscar a este hombre mayor en google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años”.

Además, compartió un polémico cuadro en el que comparaba la vida y el trabajo de Mediavilla con la suya. ¿Cuál es el apodo de Oscar? “El marido de Patricia Sosa”. ¿Cuál es el lugar de su residencia? “El Conurbano bonaerense”. ¿Cuáles fueron los hits que no tuvieran relación con Patricia Sosa? “Ninguno”. ¿Cuáles son sus actividades habituales? “Juzgar el trabajo de otros y ser el marido de Patricia Sosa”. ¿Cuál es su comida favorita? “El asado, que no come porque su mujer no lo deja, por ser vegetariana con ascendente en alienígena”.

La burla de Alex Caniggia contra Oscar Mediavilla

Mientras que el mediático puso del lado de su columna todas respuestas que lo favorecían. ¿Cuál es el apodo de Oscar? “El emperador”. ¿Cuál es el lugar de su residencia? “Una mansión en Marbella, Europa”. ¿Cuáles son sus hits? “Siempre al top, Charlotte, Champagne, Choripan”. ¿Cuáles son sus actividades habituales? “Viajar por el mundo, ser la envidia de los barats”. ¿Cuál es su comida favorita? “Caviar”.

El enfrentamiento comenzó en la gala del jueves del Cantando cuando Oscar le dijo al mediático: “Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato, amigo querido, porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”.

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el Cantando 2020

El hermano de Charlotte Caniggia le respondió al jurado señalándose la oreja: “A mí me entra por acá y me salé por acá”. Y aprovechó para desprestigiar la carrera del jurado: “Yo no soy Pavarotti, pero vos no sos el productor de los Guns' Roses”. Al sentirse agredido por el joven, Mediavilla expresó enojado: “Vos no sos nada”.

El jurado también fue muy duro por el tributo a Rodrigo que realizó el participante: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Su nota para Alex y su pareja fue cero. Por último, expresó: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”.

