Alex Caniggia amenazó con renunciar al Cantando 2020 por su pelea con Oscar Mediavilla: “No sé si voy a volver”

Sigue la guerra entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia

Alex Caniggia y Oscar Mediavilla tuvieron un fuerte enfrentamiento en el Cantando 2020 la semana pasada. El jurado le puso un cero en el homenaje que le realizó en honor al cantante Rodrigo. Además le dijo frente a cámara: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”. Más tarde, pidió disculpas públicas en Twitter, pero al parecer no fueron suficientes.

Este lunes, el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia amenazó con renunciar al certamen por esta pelea. “Por ahora… no sé si voy a volver al Cantando”, aseguró en una charla con Ángel de Brito en el ciclo Los Ángeles de la Mañana sobre la posibilidad de no estar presente en el duelo de eliminación.

“Pero renuncio. Ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué te digo esto, Ángel? Porque el jurado, este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en compinche los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen”, reflexionó el participante.

Alex Caniggia manifestó sus fanas de irse del Cantando 2020 (Video: Los ángeles de la mañana, El Trece)

“¿Vale la pena renunciar por un jurado?”, le consultó el periodista. “Y, para mí, si se ponen en compinche, me van a querer echar. Es obvio”, respondió el hermano de Charlotte Caniggia sobre un supuesto complot que los cuatro jurados tendrían en su contra para eliminarlo del certamen de LaFlia.

Durante la charla, Alex se quejó del comportamiento del productor musical: “Me parece un maleducado. Me quiso decir que lo era yo, que a veces me zarpo y tiro alguna de las mías, pero tranquilazo, yo no insulto. Me parece que un hombre grande que me quiere pedir que me tranquilice y al final me bardeó él”.

“Venía bien con el jurado, venía reactivo. A mí me parece un maleducado, es un hombre grande ya. Si se zarpa un pibe, bueno pero es un hombre grande, viste. No sé cómo Marcelo (Tinelli), ni (Fede) Hoppe ni el Chato (Prada) lo echaron”, aseguró Caniggia. “No me lo crucé ni en los cortes. Él se quiere hacer el bueno porque sabe que quedó mal. Pidió disculpas, vivo, le pidió disculpas a la gente. Quiere hacerse el bueno. Le falta pedirme disculpas a mí”, agregó.

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el "Cantando 2020" (Video: El Trece)

Cabe recordar que luego de haber tratado al joven como un “marmota”, Mediavilla hizo un mea culpa en Twitter, arrepentido por su furiosa reacción contra el participante: “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho”.

Mediavilla pidió perdón por su comportamiento en la gala del Cantando

Por su parte, Alex optó por seguir con el enfrentamiento y publicó un fuerte mensaje en la red social para burlarse de la trayectoria de Mediavilla: “Me puse a buscar a este hombre mayor en google a ver qué tan importante era, y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años”.

Además, compartió un polémico cuadro en el que comparaba la vida y el trabajo del jurado con la suya: “¿Cuál es el apodo de Oscar? ‘El marido de Patricia Sosa’. ¿Cuál es el lugar de su residencia? ‘El Conurbano bonaerense’. ¿Cuáles fueron los hits que no tuvieran relación con Patricia Sosa? ‘Ninguno’. ¿Cuáles son sus actividades habituales? ‘Juzgar el trabajo de otros y ser el marido de Patricia Sosa’. ¿Cuál es su comida favorita? ‘El asado, que no come porque su mujer no lo deja, por ser vegetariana con ascendente en alienígena”.

El fuerte mensaje de Alex contra Oscar





