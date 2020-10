Fuerte cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el Cantando 2020: “Vos sos un marmota”

El cruce entre Oscar Mediavilla y Alex Caniggia en el Cantando 2020

Desde que se sumó al Cantando 2020, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia no tiene ningún tipo de filtro y dice lo que piensa, no siempre de la mejor manera. En la gala de este jueves se vivió un tenso momento al aire cuando Oscar Mediavilla quiso decirle unas palabras a Alex Caniggia pero todo terminó en una fuerte pelea.

“Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”, comenzó a decirle el jurado a Alex. Mientras que el mediático le respondió, señalándose la oreja: “A mí me entra por acá y me salé por acá".

Enojado por la situación, el productor musical levantó la voz y le dijo: “No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame". La conversación subió nuevamente de tono y Alex quiso desprestigiar la carrera del jurado: “Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses” y la pareja de Patricia Sosa, expresó: “Vos no sos nada”.

Tras la performance donde el hijo del ex futbolista le hizo un tributo a Rodrigo, Oscar Mediavilla le señaló al participante: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Su nota para la pareja fue cero y acto seguido expresó: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar".

Hace unos días, Alex Caniggia se burló de Lizardo Ponce, Lourdes Sánchez respondió a la provocación y Ángel de Brito tuvo que intervenir para intentar apaciguar el conflicto.

Por su parte, Ponce le respondió: “Por suerte nos va tan bien y estamos tan felices”. A lo que Caniggia replicó: “Si te va tan bien estarías en Hollywood”. “Como vos”, indicó el influencer, irónico. En este contexto, Lourdes Sánchez, quien ya se había cruzado anteriormente con el participante, no se quedó callada y frente a los dichos de Caniggia, contestó: “Sos de cabotaje”. “Barats.. Shhhh. Ciérrenlo”, siguió el hijo de Claudio Paul Caniggia.

Pero lejos de dejar el tema atrás, Alex Caniggia comenzó a acercarse a Ponce, sacándole la lengua y repitiendo una y otra vez “barats”, a modo de provocación, mientras que el influencer prefirió mirar para otro lado.





