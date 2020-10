Yanina Latorre se disculpó públicamente con Nacha Guevara: “Fue un mal chiste”

Yanina Latorre (captura de TV: Los ángeles de la mañana, El Trece)

“Soy una mina con un carácter complicado. A veces digo cosas que te cagás de risa, te parezco divina, brillante y hermosa. Y a veces me mando unas cagadas terribles. Me desubiqué”.

Yanina Latorre se tomó unos minutos de la emisión de este viernes en Los ángeles de la mañana para disculparse públicamente con Nacha Guevara. Ocurre que, según su indicó, hace más de dos meses, durante una transmisión en vivo por Instagram junto a Lizardo Ponce, la panelista bromeó sobre los temblores de la jurado del Cantando 2020.

“A veces digo cosas muy buenas, y a veces hago cosas muy malas, pero siempre me hago cargo y nunca me escondo. Siempre doy la cara y hablo”, aseguró la mujer de Diego Latorre y agregó que en “ese momento” (durante el vivo) no registró lo que había hecho.

Y continuó aclarando que si bien no se desempeña como imitadora -"me hago la chistosa, a veces me sale bien, a veces sale mal. No soy imitadora, soy una pelotuda que hago estas cosas"- ha interpretado a Nicole Neumann y Luciana Salazar. “La imité a Nacha y me salió para el orto. Le molestó a mucha gente. Todavía no sé si le molestó a Nacha porque no hablé con ella, voy a hablar el fin de semana”, agregó la panelista.

“Hice burla, sí. Me hago cargo. Pido perdón, creo que todos alguna vez cometemos algún error en la televisión. Yo no hice referencia a una enfermedad. Para mí era un tic, del que todo el mundo hablaba. Lo dije en un vivo, quedó grabado, soy consciente. Yo creo que a Nacha le molestó más que se hable de una enfermedad en un tono malicioso y hacen referencia a una enfermedad que ella nunca dijo. Ella dijo que no está enferma".

El enojo de Nacha Guevara sobre quienes se refirieron a su salud (Video: "Cantando 2020", El Trece)

“Yo no me reí de ninguna enfermedad. No me justifico. Yo no me reía de la gente tiene mal de Parkinson. Soy una pelotuda, me hago cargo. Le pido disculpa a Nacha, no a los que tienen mal de Parkinson. Yo le hice burla a ella. Yo ahora le pido disculpas a Nacha. No a la gente que está enferma. No me burlé de una enfermedad. Pensé que tiene un tic", enfatizó la panelista y también indicó que su hija Lola hablará el próximo lunes en el Cantando 2020 y le pedirá perdón públicamente a la jurado del certamen.

Por su parte, explicó que el año pasado tuvo una pelea pública al aire en Radio Mitre -en donde Yanina Latorre trabaja como panelista de Polino Auténico, los sábados al mediodía- y desde entonces la actriz evita hablar con ella.

“(Nacha) quedó odiada y yo también, pero eso no justifica lo que hice. No está bien, pero es lo que me pasa. Fui juntando un odio y un resentimiento. Fue una burla a un tic que yo le veo siempre. Yo no me reí de una enfermedad. Yo me hago cargo de todo. Sino, lo diría. Me reí de un tic, que no está bien, lo reconozco, me fui al carajo, fue un mal chiste, me desubiqué”, concluyó Yanina Latorre.

