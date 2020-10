Agustin Sierra, Rochi Igarzabal y las intimidades de Casi Ángeles: “Era como un viaje de egresados"

Pasaron casi diez años del final de Casi Ángeles. Sin embargo, el fanatismo de sus seguidores sigue intacto como el primer día. Para alegría del público de la ficción de Cris Morena, dos de sus protagonistas, Agustín “Cachete” Sierra y Rochi Igarzabal se juntaron nuevamente en un escenario, esta vez, del Cantando 2020.

Presionados por Ángel de Brito y Laurita Fernández, los actores revelaron intimidades de la época que los tuvo como compañeros: "Era como un viaje de egresados. Se vivía de esa manera. Éramos chicos entonces había parejitas, había peleas, de repente estábamos las mujeres por un lado y los varones por otro”, recordó la también cantante.

Agustín Sierra y Rochi Igarzabal contaron intimidades de Casi Ángeles (El Trece)





Su compañero, también protagonista de la obra Sex, reveló: “Hubo mucha pareja, mucha gira”. Y ella agregó: “Fueron cuatro años, ¡déjate de hinchar! Muchas hormonas, pobre Cris dirigir eso...” y Cachete cerró: “Fueron sucediendo cosas y era florecer".

Pero ese no fue el único secreto que contaron. La actriz dijo, para sorpresa de su compañero que no está incluido, que hay un grupo de WhatsApp entre los ex integrantes del elenco. Sin embargo, y dado que Sierra no esta en el chat, no quiso decir quién lo armó.

Aunque no llegaron por el tiempo y su performance pasará para otro día, el actor adelantó que en un principio le costó un poco ponerse a tono con el tema: “No tenemos la misma voz que en esa época y son canciones para que canten los adolescentes”. Igarzabal por su parte aseguró que apenas comenzaron a ensayar, su memoria recordó todo".

Antes de anunciar que la actuación pasaría para otro día, el equipo recibió un saludo especial, de los ex integrantes de la novela suceso entre el 2007 y 2010. “La van a romper”, es aseguró Gastón Dalmau ahora radicado en Los Ángeles. Cande Vetrano les mandó “un codazo de la suerte” jugando con el concepto de distanciamiento social, Tacho Riera “un beso gigante” y Peter Lanzani les pidió que la pasaran bien sobre el escenario y que recordaran aquella época que compartieron. “Los llevamos a todos en el corazón”, cerró Sierra emocionado por las palabras de sus colegas.

Gracias al encuentro entre Rochi y Cachete, “Cantando 2020” fue una de las tendencias de la noche en Twitter y aunque al principio la red estaba repleta de elogios y de emoción, luego de que los conductores anunciaran que el trío no cantaría el jueves, los comentaristas se enojaron.

“Estuve esperando todo el programa para ver el homenaje y al final no cantan”, “Me duele el corazón, si muero es la culpa del Cantando”, “Lo hacen a propósito. Más hablan en las redes peor lo hacen, y mañana van a robar otra vez con lo mismo. Son capaces de poner a La Bomba tucumana antes que a ellos” y “¿Alguien les dice que no da que nos ilusionen”, fueron algunos de los tuits.

Rochi también dejó el estudio de LaFlia algo desilusionada y escribió: “Bueno, estoy volviendo a casa con todas las ganas de cantar... gracias por el aguante. Sus mensajes. Gracias al elenco hermoso de Casi Ángeles. Gracias a este equipo tan unido. Nos vemos en estos días, que no decaiga".

