La defensa de Yanina Latorre a su hija Lola, por sus dichos sobre Nacha Guevara

“Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, dijo Lola Latorre en una nota con La previa del Cantando, sin darse cuenta que la jurado del certamen no dejaría pasar su comentario.

Esa misma noche, la actriz se refirió a los dichos de la hija de Yanina y Diego Latorre: “¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa, cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación”.

En las redes sociales, los usuarios tampoco pasaron por alto las palabras de la joven promesa del Cantando 2020 y se lo hicieron notar a la misma Yanina, que eligió la red social del pajarito para defender a su hija.

Lo primero que dijo la panelista de Los ángeles de la mañana fue que su hija se había encargado de pedirle disculpas a la artista, pero que lo había hecho en el ámbito privado y que por eso el público no estaba al tanto.

“¡Ya lo hizo por privado el mismo día! ¿Por qué hablan sin saber? ¿Nunca te equivocaste? Nunca dijiste una mala frase”, le respondió a una usuaria que le dijo que Lola debía pedir disculpas y “respetar a la gente mayor”.

“¡Mi hija no insulto a nadie! Se equivocó y pidió disculpas en privado y lo va a hacer en público. Dejen de hablar al pedo”, le retrucó la rubia a otra usuaria que había cuestionado el accionar de su hija.

Quien también se refirió al tema en sus redes sociales fue Nacha Guevara, aunque no mencionó ni a la participante del concurso conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández ni a su mamá, sino que se limitó a dirigirse al público: “Gracias a todos por los mensajes con tanto cariño”.

Tras su debut en el Cantando, Lola ganó gran notoriedad, lo que no siempre resulta fácil. Tras la exposición y los constantes agravios que recibía, la joven decidió cerrar su cuenta de Twitter. “El otro día, que cantamos la cumbia, que yo estaba con un topcito y un short, todo el mundo diciéndome anoréxica… muchas cosas que son muy agresivas, hasta me hicieron un meme de Peter La Anguila”, había recordado en LAM.

“Entré a leer todo y ahí fue cuando me puse re mal. Y las mismas personas que quizá en Instagram me ponían cosas re lindas, se sumaban al hilo de comentarios agresivos y me ponían cosas re feas en Twitter”, explicó la modelo.

Al ser consultada sobre si creía que el público le estaba pasando factura por los comentarios de su madre en el ciclo de El Trece, dijo que sí y agregó: “Nunca me tienen que relacionar con mi mamá. Las cosas que ella dice, quizás, yo no estoy cien por ciento de acuerdo. La realidad es que somos dos personas diferentes. Igual, cuando decidí cerrar Twitter se lo comuniqué. Pero lo hice por decisión propia. Ella se re banca lo que le dicen, pero yo no soy así”.

