Nacha Guevara despejó dudas sobre su estado de salud: “Si tuviera una enfermedad no sé qué haría"

Nacha Guevara se enojó con quienes se refirieron a su salud (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

No fue una situación nada grata para Nacha Guevara. Luego de un desafortunado comentario de Lola Latorre, quien a modo de chiste hizo referencia a un supuesto temblor de la jurado del Cantando 2020, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios en torno a su salud. Muchos de sus fieles seguidores se mostraron preocupados. Y otros usuarios, amparados en el anonimato, se burlaron de ella.

Ante esta situación, en la noche del miércoles la intérprete de Mi Ciudad pidió la palabra en el reality que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández para ponerle un punto final al debate. Primero explicó que, quienes realmente quisieran saber sobre su salud, podían encontrar un video que acababa de subir a su cuenta de Instagram explicando todo. Y a quienes se dedicaban a hacer memes o a insultar con un tema tan delicado, según sus palabras los “odiadores seriales" y "sembradores de veneno”, les aconsejó que se compraran una vida y les dedicó un fuck you.

Minutos más tarde, estuvo disponible el video en el que Nacha, muy serena, explicó: “Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre".

Nacha Guevara hablo de su salud en Instagram

De inmediato, la artista hizo referencia a su rol en el Cantando, confundiendo el nombre del ciclo con el del certamen de baile del que también fue jurado. “Cuando estoy en el Bailando (sic) y también me ocurre es que miro ciertas cosas, algunas tan feas…Y trato de descifrar cómo puedo encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo...Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso. Pero no se preocupen”, aclaró.

Finalmente, Nacha hizo una reflexión al respecto y se conmovió hasta quedar al borde de las lágrimas. "Si tuviera una enfermedad no sé qué haría, la verdad que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso. Porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que le plazca y lo que le parezca mejor. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías (así llama a sus seguidores). Flexibles, flexibles, flexibles, flexibles... Y a veces algún ventarroncito nos hace...Pero estamos agarradas a la tierra. Gracias por todo, gracias por acompañarme, gracias por los saludos, gracias por estar ahí, gracias por el cariño, por la confianza. Son una linda compañía, muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar, pero es una linda emoción créanme”, concluyó.

Cabe recordar que el día martes, frente a una consulta del conductor del ciclo en referencia a su cumpleaños número ochenta, que será el próximo sábado 3 de octubre, Nacha aseguró: “No quiero vivir mucho tiempo, yo quier vivir bien. E irme cuando sea correcto, irme a tiempo. No hay nada mejor que irse a tiempo. Por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse. Y para eso hay que prepararlo”

