Damián De Santo, conmocionado por el incendio en sus cabañas de Córdoba: “Estaba tomando mate y a la media hora tenía el fuego en mi casa”

La palabra de Damián De Santo tras el incendio en sus cabañas de Villa Giardino (Video: ElDoce, Córdoba)

En las últimas horas, se viralizaron fotos de Damián De Santo luchando contra el incendio que acechaba sus cabañas de Villa Giardino, en Córdoba. Hace 20 años que el actor tiene un complejo turístico junto a su familia y el martes 22 de septiembre defendió su propiedad con mangueras intentando apagar las llamas.

“Nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido. Lo veía desde la cabaña a las 9 de la mañana cuando estaba tomando mate y estaba yéndose para la puesta del sol, para el lado de Mina Clavero. Y el viento cambió y a la media hora lo teníamos en mi casa, ahí abajo”, señaló Damián en una entrevista que brindó a El Doce, de Córdoba, horas después del incendio, cuando logró estabilizar la situación.

VER TAMBIÉN Los bomberos siguen combatiendo dos grandes focos de incendio en las sierras de Córdoba

El actor destacó la ayuda que recibió por parte de los vecinos de la zona y un avión hidrante de Villa Giardino. “Si esto fue intencional, o no, de alguna manera demuestra que la gente tiene mucho amor por el prójimo. Eso me fortifica un montón y me hace entender que a veces peleamos por cosas banales en este país”, reflexionó y volvió a agradecer la atención de los bomberos de la localidad.

Damián De Santo, luchando contra el incendio (InfoCordoba)

Con respecto a los daños causados por el incendio, el actor detalló que “se ha quemado todo lo que es la iluminación externa” del complejo. Al igual que “un quincho grande”. “Por suerte hace un tiempo sacamos los caballos de un terreno que tenemos en el río, sino era un desastre: no nos daba tiempo a sacarlos”, destacó sobre sus animales que están sanos y salvos.

Por su parte, indicó que debieron cortar el gas natural “porque se venía el fuego a una de las calderas y podía explotar todo”, y “hubiese sido más grave” si no hubiera contado con el acopio del agua de la pileta y también de una laguna artificial, ya que, además, se había cortado la luz y el agua.

Damian De Santo apagando los incendios en Córdoba (Foto: InfoCordoba )

“Es la primera vez que me pasa -continuó-. He visto focos de incendios tremendos. Desde Cosquín hasta acá, con lenguas de fuego, dantesco. Pero nunca vivencié un incendio que era tan pequeño porque, aparentemente, arrancó cerca de la zona del aeroclub de Cuchi Corral y el viento no colaboró en detenerse. Todo lo contrario, (fue) tremendo”, agregó Damián De Santo y volvió a agradecer la ayuda que recibió.

Así quedó la localidad tras el incendio (InfoCordoba )

Los vecinos ayudaron a defenderse del fuego (Foto: InfoCordoba)

“A veces pienso... yo no hice nada”, dijo, conmocionado y con la voz quebrada pensando en lo que pudo haber pasado si el fuego no se extinguía y arrasaba con su complejo. Por su parte, el actor lamenta que desde marzo -cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus- no trabaja con la misma intensidad que otros años ya que no hay circulación de turistas que puedan quedarse en sus cabañas.

Gracias a la ayuda de los vecinos de la zona, el trabajo de los bomberos y un avión hidrante, lograron controlar el incendio (InfoCordoba )

SEGUÍ LEYENDO

Del niño tierno de Chiquititas al actor que despliega erotismo en el teatro: Agustín Sierra, el más popular del Cantando 2020

Cancelada al primer episodio: la historia de la escandalosa sitcom que tuvo como protagonista a Hitler

Jennifer Lopez pasea por las Islas Turcas y Caicos, Zoe Saldana se muestra enamorada en Malibú y Orlando Bloom practica deportes acuáticos: celebrities en un click

Dos matrimonios, nueve hijos y 3000 amores: Julio Iglesias cumple 77 años