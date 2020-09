Apremiado por dos causas judiciales: por qué la policía fue a buscar a Alex Caniggia a la puerta del Cantado 2020

Alex Caniggia fue notificado por la policía

En el transcurso del martes 22, la policía de la Ciudad llegó a los estudios de La Corte, lugar en el que se emite el Cantado 2020, y se armó un gran revuelo. En medio de la confusión por el operativo, comunicaron que buscaban a Alexander Caniggia para entregarle una carta documento. Debido a que el mediático no estaba, regresaron horas más tarde, fueron a su camarín, le entregaron la documentación en mano y luego se fueron. En los alrededores se vivió un momento de incertidumbre, sobre todo, porque los primeros indicios afirmaban que lo buscaban para arrestarlo.

La palabra de Alex Caniggia luego de que lo fuera a buscar la policía (Video: Cantando 2020-El Trece)

El episodio hizo que Caniggia salga a la pista no a la hora señalada, sino más tarde, cerca de las 11. Esta es la primera vez que personal policial se acerca al estudio para buscar a un participante, por eso llamó la atención. Cuando hizo su entrada, Ángel de Brito le preguntó que había pasado, pero se hizo el distraído y respondió en italiano: “Non capisco un cazzo”. Trato de no manifestar nada que lo pudiera dejar en evidencia, evitó que le siguieran preguntando y en todo momento utilizó evasivas para salir del paso.

A raíz del episodio, Alejandro Cipolla, abogado de Alex, explicó el motivo del encuentro de su cliente con la policía. De antemano, se mostró desorientado y sorprendido, y luego buscó empaparse del tema. Ya anoticiado y luego de ponerse al tanto, dialogó con Teleshow : “Me comuniqué con el juzgado contravencional número 27 y me pusieron al tanto del expediente. No pude tomar vista del mismo porque primero tienen que ver la presentación, si me informaron que se trata de un hecho en la que hubo una discusión con un agente de tránsito que se subió de tono. Por ahora, eso es lo único que sé”.

Por otra parte, este medio tuvo acceso a la citación judicial que le recae al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul. El expediente fue emitido por la Defensoría Oficial Penal Contravencional y de Faltas 10 CABA y fue firmado por la doctora María Florencia Zapata. La causa es la 23120/2019 caratulada Caniggia Alexander Dimitri S/85 C.C. En la misma, se le hizo saber que debe comunicarse de manera urgente con la defensoría. Apenas le entregaron la documentación, el joven firmó la notificación y quedó anoticiado de que cuenta con un tiempo prudencial para hacerse presente, sino, enfrentará cargos más complejos.

En marzo también tuvo un episodio con la policía en el peaje de Hudson (Foto: Twitter @maurszeta)

Por otra parte, si bien una de las causas es la discusión en la vía pública con un agente, hay otro episodio más grave que se le presenta. Una cuestión de la que se trata de no hablar por la gravedad del caso. Se trata del uso de un arma no convencional (un rifle de aire comprimido), un arma blanca y objetos contundentes con los que abría amenazado a la persona que tenía en frente suyo. Este hecho ocurrió el año pasado y es el de mayor gravedad. En ese momento, sin permiso para tal portación, y habiendo ejercido violencia contra la persona que lo intercepto, se le labró una multa. Siempre reflejando lo que dice la carátula, la multa fue de mil a tres mil pesos o de 5 a 15 días de arresto, según el artículo 85 del código contravencional.

En marzo de este año, en medio de la cuarentena, Caniggia y su novia, Macarena Herrera fueron arrestados en el peaje de Hudson por romper la cuarentena y circular sin los permisos correspondientes. Tomo intervención Gendarmería y fueron escoltados hasta el domicilio en el que se hospeda, en Puerto Madero, dónde debieron cumplir con prisión domiciliaria. Además, el auto en el que circulaban fue secuestrado.

