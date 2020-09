Cinthia Fernández se comunicó por privado con Matías Defederico tras la provocación por quedarse sin trabajo: “No le da la cabeza”

La palabra de Cinthia Fernández por la provocación de Matías Defederico (Video: "Hay que ver", El Nueve)

El viernes pasado se rompió la buena relación que parecían tener Cinthia Fernández y Matías Defederico. A tan solo dos semanas de haberse reído y compartido un momento grato en televisión, la ex pareja volvió a discutir. En verdad, fue la bailarina quien se enojó por una actitud del futbolista en las redes sociales.

El próximo 21 de septiembre, según sus propias palabras, Cinthia será “desempleada” ya que dejará de formar parte del panel de El show del problema, el ciclo que conduce Nicolás Magaldi por El Nueve y que volverá a su formato original.

VER TAMBIÉN Desplante al aire: Cinthia Fernández se cruzó con Nicolás Magaldi luego de una broma fuera de lugar del sonidista

Y Ulises Jaitt opinó sobre el hecho de que la panelista contara públicamente que terminó su contrato laboral. “Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será. Igual, tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas. No pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes”.

Lejos de buscar entrar en disputa, Cinthia no se hizo eco de dicho tuit. Hasta que vio que entre los likes del mensaje se destacaba el del padre de sus tres hijas, Matías Defederico. Furiosa, le respondió a través de la misma vía y le reclamó que buscara “laburo” para poder cumplir con la totalidad de la cuota alimentaria que debe, siempre según las palabras de Fernández.

Cinthia Fernández y Matías Defederico se casaron en junio de 2015 y se separaron en enero de 2018. Juntos, tuvieron tres hijas: las mellizas Charis y Bella, y Francesca

Después de haber apuntado contra su ex marido, Cinthia Fernández reveló que se comunicó por privado con el futbolista. “Le escribí y después lo bloqueé”, sentenció la bailarina en Hay que ver, por El Nueve. ¿Cuál era el contenido del mensaje? “Vos sos un caradura. No tenés cara y sos un desagradecido”.

Sin embargo, Defederico no tuvo tiempo de responder el WhatsApp que recibió porque su ex lo bloqueó de inmediato. "Es que ya no tiene sentido. Si ya pasamos toda la etapa del quilombo que es un divorcio y más con dos personas mediáticas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Nicole (Neumann) y (Fabián) Cubero? ¡Ya me pudre!”, sostuvo Cinthia sobre la pelea legal y pública por la cuota de alimentos que mantiene con su ex desde que se separó, en enero de 2018.

“Ni siquiera tiene justificativo -siguió. Eso es de pelotudear con el Twitter, de no tener otra cosa que hacer y hacer eso. Es una falta de respeto a lo que yo hago en mi casa, con mis hijas, que son sus hijas también. No entiendo cómo aplaude con un like porque una persona se queda supuestamente sin trabajo”, enfatizó la panelista.

Y agregó: “En otro mensaje aplaude que me pasa la cuota alimentaria. Que no es cierto, me pasa una parte y no el total. Además, ¿qué aplaudís? Si pasar la cuota alimentaria es tu obligación. No le da la cabeza”.

SEGUÍ LEYENDO

Lizy Tagliani cumplió 50 años y su novio, Leo Alturria, la sorprendió: “Un viaje romántico por los aires”

Cuatro actrices y un actor que reconocieron haber grabado escenas pasados de copas

Las confesiones de Mau y Ricky: el amor, el deseo de agrandar la familia y la amistad que los une a sus colegas

A 20 años de Casi famosos: el mundo del rock por dentro, un periodista de 16 años y la historia real de la groupie Penny Lane