En un reencuentro en vivo, Matías Defederico hizo un comentario que hizo estallar de risa y de bronca a Cinthia Fernández

El comentario de Matías Defederico que hizo estallar de risa y de bronca a Cinthia Fernández





Matías Defederico y Cinthia Fernández están en una etapa mucha paz. Tras la separación, los enfrentamientos de la ex pareja fueron muchos y se hacían públicos a medida que sucedían. El principal punto de conflicto tenía que ver con temas vinculados con sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Pero desde hace un tiempo, por suerte, el futbolista y la bailarina parecen haber entrado en una etapa de mejor entendimiento y en vez de pelear, pueden dialogar. En ese marco, el deportista fue entrevistado este martes en el ciclo El Show del problema (El Nueve) donde justamente su ex es panelista y mantuvieron un entretenido diálogo al aire en donde en medio de la nota, Defederico hizo un comentario que provocó las risas y, a la ve, la bronca de Fernández.

Todo comenzó cuando José María Muscari -otro de los panelistas del programa que conduce Nicolás Magaldi- quiso saber: “¿Qué fue lo que te enamoró de Cinthia para decidir que sea la madre de tus hijas?”. Sorprendido por la pregunta, Matías fue interrumpido por su ex que disparó, en tono de broma: “No sabemos hasta hoy, no estamos encontrando la respuesta”.

Lejos de esquivar la consulta, Defederico respondió: “Yo lo sé muy bien, obviamente. Tuvimos tres hijas juntos. Me va a odiar un poco más de lo que ya me odia por lo que voy a decir, pero me de Cinthia enamoró que tiene muchas cosas que yo vi de mi mamá, aunque no lo crea. Te querés morir, pero es verdad”. Tras escuchar el comentario, la panelista soltó una risa nerviosa y amagó con abandonar el estudio: “No, bueno, chicos me voy... ¿Es joda? ¡Me odia! Es el peor día de mi vida”.

Charis, Bella y Francesca, las tres hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico (Instagram: @cinthia_fernandez_)

En tanto, Nicolás Magaldi retomó el tema y fue por más: “¿Tiene actitudes como madre parecidas a tu mamá? Sino es una situación para psicoanálisis”. Por lo que el ex jugador de Independiente contestó: “En serio, nunca lo van a reconocer ninguna de las dos”. Pero disgustada y con bronca por los dichos de su ex, Cinthia continuó: “Nunca me insultaron tanto en mi vida, por favor... Escuchame, querido, te está pegando mal quedarte con la play hasta las cuatro de la mañana. Explicame esta declaración”.

“Es verdad, aunque no lo crea. Y me van a odiar las dos en ese sentido. Pero vi muchas cosas de mi vieja en Cinthia”, volvió a remarcar el padre de Charis, Bella y Francesca. De todos modos, luego reconoció: “Cinthia no fue mi gran amor, pero me dio lo más importante que son mis hijas. Creo que yo tampoco fui el gran amor de ella. Pero encontramos en el otro lo que queríamos como padre y madre para nuestras hijas”.

El final de la charla terminó en medio de reproches de ambos lados cuando Matías Defederico aseguró que Cinthia Fernández “bardea cuando se pone nerviosa” y ella se justificó: “Cómo no me voy a poner nerviosa si me comparaste con tu vieja”.

Si bien se separaron en 2018, ambos tuvieron varios idas y vueltas en la relación. Desde un juicio por alimentos para las hijas que tienen en común, hasta problemas a la hora de organizar los horarios, Defederico y Cinthia Fernández no se llevaron bien en el último tramo de su relación y menos luego de separarse. Pero la pandemia de coronavirus los mostró más unidos por el bien de sus hijas.

