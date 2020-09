Lizy Tagliani cumplió 50 años y su novio, Leo Alturria, la sorprendió: “Un viaje romántico por los aires”

Leo Alturria le regaló a Lizy Tagliani un vuelo en helicóptero (Video: Instagram)

“Lo mejor de cumplir años son los regalos. ¡Obvio!; Lo peor es cuando no te regalan nada; Lo festejaré con mi novio”.

El sábado pasado Lizy Tagliani cumplió 50 años y en un desopilante cuestionario con Teleshow , la conductora contó algunas de sus sensaciones sobre el balance del medio siglo, los presentes y además, adelantó que celebraría junto a su novio, a quien no veía desde marzo, cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina por la pandemia del coronavirus.

“Qué lindo. Finalmente llegó el día de vernos. Te amo”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram junto a una foto del reencuentro con su pareja, el rugbier cordobés a quien conoció cuando estaba al frente de El precio justo, por la pantalla de Telefe.

El sábado, después de casi 180 días separados, Leo y Lizy se reencontraron para celebrar el cumpleaños de la conductora y él la sorprendió con un majestuoso e inolvidable regalo: un viaje en helicóptero sobrevolando Buenos Aires. “Un viaje romántico por los aire. Amé la sorpresa. Te amo”, indicó la humorista en sus redes sociales junto a fotos y videos de la aventura que vivieron el último fin de semana.

La divertida reacción de Lizy Tgaliani cuando se enteró que recorrería Buenos Aires a bordo de un helicóptero

En las imágenes, que quedarán en el recuerdo de la pareja y que decidieron compartir con sus seguidores de Instagram, se los ve disfrutando de la vista de la ciudad desde los aires. Además, grabaron el aterrizaje de la nave y las diferentes reacciones de la conductora, que continuaba sorprendida por el regalo.

“Gracias por compartir este día conmigo. Gracias a todos porque me hacen inmensamente feliz todos los días. Feliz cumple para mí”, escribió Lizy destacando el gesto de Leo y también los saludos que recibió de sus cinco millones de seguidores. Por su parte, y fiel a su característico humor, agregó otro posteo: “Recién me di cuenta que borré la foto que estaba bien y publiqué la que esta Leo detonado. Juro que no tomé nada”.

Alturria, por su parte, también publicó fotos y videos del especial día que pasó junto a Lizy Tagliani y le dedicó una romántica dedicatoria. “¡Espero que estés pasando un muy feliz cumple! Me gustó sorprenderte con este regalo”, escribió en la red social en la que tiene casi 400 mi, seguidores.

Leo Alturria sorprendió a Lizy Tagliani al regalarle un vuelo en helicóptero

Planes de boda. En abril pasado, cuando la cuarentena llevaba tan solo unas semanas, Leo le propuso casamiento a Lizy y la conductora -según contó en aquel entonces-, lo vivió como si fuera la protagonista de una ficción, de esas escenas que veía por televisión. “Obviamente le dije que sí. Eso es lo sentimental, lo romántico y lo novelesco, pero no hay nada concreto aún”.

Por ese entonces, la pareja no imaginaba que el aislamiento se extendería por casi seis meses y esperaban verse antes. Sin embargo, el destino quiso que el reencuentro fuera el día del cumpleaños de Tagliani. “Ahora falta que vuelva todo a la normalidad, que volvamos a estar juntos, sigamos aprovechando y proyectando cosas. Y ver si da o no (casarse)”, agregaba la conductora sobre la posibilidad de que pasar por el Registro Civil y dar el sí.

