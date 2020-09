Las confesiones de Mau y Ricky: el amor, el deseo de agrandar la familia y la amistad que los une a sus colegas

Mau y Ricky a solas con Teleshow

Brazos a un lado, al otro, los cruzo, al frente, digo que no con los dedos, me tapo la cara, abro las manos, volteo la cabeza...El Challenge de Papás, el nuevo tema de Mau y Ricky, se convirtió en un verdadero furor en las redes sociales a tan sólo un mes de su lanzamiento. Y, no conformes con hacerle memorizar la coreografía a sus fans, los músicos decidieron poner a bailar a toda su familia, empezando por su papá, Ricardo Montaner, su mamá, Marlene Rodríguez, sus parejas, Sara Escobar y Stefi Roitman, su hermana Evaluna Montaner y su cuñado, Camilo Echeverry. “Estamos muy contentos de cómo la gente lo ha recibido. Honradísimos. Dios es bueno y está en control, sin dudas”, dicen en diálogo exclusivo con Teleshow .

-¿La inspiración de este tema tiene que ver con algo que vivieron ustedes o con lo que vieron en casa cuando vino Camilo a pedir la mano de Evaluna?

Mau: En realidad, este tema es sobre algo que creo que hemos vivido todos. Porque habla sobre ese momento justo antes de conocer a los suegros. Entonces, no importa si realmente ellos son buena gente o no. Justo antes, es inevitable que todo el mundo pase por lo mismo, por ese nervio y esa incertidumbre de decir: “¡Dios mío! ¿Me amarán? ¿Me matarán? ¿Qué me harán?”. Uno empieza a hacerse la película en la cabeza: “Seguro que voy a llegar y me van a decir que por qué tengo franela con huecos, que por qué tengo tatoos, que por qué tengo el pelo pintado por la mitad…”. Después, uno termina llegando y, por lo general, la pasa bien. Pero, igual, se metió ese susto por nada.

-¿A ustedes les ha pasado algo complicado con los padres de Sara y Stefi?

Ricky: No: gracias a Dios, nos quisieron mucho desde el principio. Pero, sin dudas, hemos vivido esa experiencia de tener los nervios antes de conocer a alguien. “Oye, los voy a ver mañana, me van a querer matar, van a estar pensando esto, etc”. Pero, en persona, no nos han sacado una bazuca todavía (se ríe).

-Al momento de grabar el video, en el que Mau interpreta a los padres de la chica y Ricky al novio, ¿cómo decidieron quién debía hacer cada personaje?

Mau: La verdad es que a mí, en las giras, siempre me han dicho bromeando que soy como el papá de todos. Y Ricky siempre ha tenido como el estereotipo de ese yerno rebelde, pesadilla de todo suegro... Entonces, la verdad es que fue muy fácil. Como que: “Ok, vamos, está claro”. Y yo estaba muy emocionado por hacer de suegro y suegra. Me pareció divertidísimo y fue una oportunidad para explorar esas habilidades actorales de Hollywood que tengo...

-¿Y cómo comenzó este challenge, que ahora ustedes le están haciendo bailar a su familia?

Ricky: La idea surgió desde antes de que saliera la canción. Le pedimos el favor a Eva, a Stefi y a Pau (Macher) que nos ayudaran con la coreografía. Porque nosotros para bailar somos muy buenos carpinteros. La verdad que somos pésimos bailando. Entonces digo: 'Oye, si nosotros nos ponemos a hacer los pasitos de primero, la gente no nos va a entender. Entonces, necesitamos que ustedes lo hagan para que la gente de una vez aprenda cuáles son. Y ya después nosotros hacemos el ridículo". Y Mau, el día de su cumpleaños, de regalo le pidió a nuestros papás que lo hicieran con nosotros.

-En todos los recitales de Ricardo, nunca se lo vio bailar tanto…

Ricky: ¡Viste!

Mau: No: y tampoco se lo vio agarrarse la cuestión...¡Y en ese video lo hace!

Mau y Ricky haciendo en #challenge de Papás con sus padres (Video: Instagram)

-¿Costó que se aprendiera la coreografía?

Ricky: Lo ensayó como cuatro minutos antes de grabar el video. Yo llevo cuatro semanas ensayándolo y todavía no me lo sé...

-Cualquiera creería que ustedes ya la tenían clara…

Mau: En absoluto. De hecho, se me olvida cada vez que la voy a hacer y digo: “Dios mío, no sólo lo he hecho mil veces, sino que paso el día entero viendo a gente hacerlo”. Uno pensaría que a mí se me quedó grabado y mentira: no me sale por nada del mundo.

-Dicen que a los que cantan o hacen música les cuesta más el baile, ¿no?

Mau: Pues yo soy el testimonio vivo de eso.

-A las chicas les sale muy bien. ¡Cómo nos engañaron cuando hicieron la promo del tema con ellas, dando a entender que iban a ser padres!

Ricky: Esa fue una idea surgió un par de días antes de soltar la noticia. Dijimos: 'Si la canción es diferente y el video es diferente, ¿cómo hacemos para anunciarlo de una manera diferente? Y se nos ocurrió eso. No consultamos con nadie: lo soltamos y empezamos a recibir llamadas de felicitaciones, sin saber de qué se trataba.

-Lo ha tomado hasta en la prensa...

Ricky: Hace cuatro semanas que salió la canción y, literalmente, todavía llegan mensajes diciendo: “Oye, no sé si eres tu o tu hermano que está embarazado, pero te felicito mucho”.

-¿Y hay algún proyecto de sumar un chiquito a la familia?

Mau: Yo, por ejemplo, siento que estoy un poquito más avanzado en el tema que Ricky. Como estoy casado y ya llevo dos años y pico de matrimonio con Sara, estoy muchísimo más listo. De hecho, estoy listo y podría tener un chamo. Lo que pasa es que todos los planes han cambiado un poquito. Porque, cuando hablaba con mi esposa antes de la boda, decía: “Bueno, más o menos dos años y pico después de que nos casemos, empezamos a tener bebés”. Pero llegó la pandemia y hoy todo es raro. Como que no sé si ahorita es el momento para empezar a buscar, ya que siento como que hay mucha incertidumbre en general. Entonces, me encantaría por lo menos esperar al año que viene, para ver cómo va la cosa y ahí ver si sí o si no.

-Es un momento muy complicado, pero ustedes se habían mudado pensando en eso. ¿No?

Mau: Sí, todo eso de la casa nueva, obviamente, también era un paso más cercano a la posibilidad de tener una familia un poco más grande.

Mau y Ricky lanzaron Papás junto a sus parejas, Sara y Stefi (Foto: Instagram)

-Mau, ahora que Ricky se puso de novio con una argentina, ¿lo ves con ganas de casarse?

Mau: Lo veo más feliz que nunca. Así que eso ya de por sí es una tremenda señal hacia esa dirección. Sin embargo, lo que más amo es que, a pesar de tener mucha presión, no sólo de los medios y de mi familia, se lo toman de una manera relajada y a su tiempo. Porque todo el mundo le pregunta: “Ya Mau y Eva se han casado, ¿y tu?”. Pero ellos no dejan que los apuren. Por el contrario, cada vez se conocen más, cada vez se aman más...Son una pareja muy divertida. Y me emociona ver como van creciendo y saber que ellos están felices viviendo un día a la vez.

-Ricky: ¿cómo fue que se conocieron con Stefi y comenzaron esta relación que, en un principio, fue a la distancia?

Ricky: Hoy en día mucha gente se conoce a través de las redes. Y nosotros nos conocimos a través de Instagram. Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires a que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba. Entonces fui trabajando, trabajando y trabajando, hasta lograr conseguir que empezáramos a salir. Y sí, ha sido hermoso poder estar juntos durante este tiempo. Conocer a su familia que es increíble y que ella entrara perfecto en la mía. Eso también me hace muy feliz. Como dice Mau, estoy demasiado contento de haber conseguido a una mujer que es muy parecida a mí y, al mismo tiempo, diferente en áreas en donde necesito alguien que me impulse a ser mejor persona.

-Todo esto que contás se ve a diario en sus redes, pero el otro día te denunciaron por una imagen en la que tocabas las lolas de tu novia. ¿Qué sucedió?

Ricky: Nos bajaron la foto, pero no pasa nada. ¡A mi me bajan una por semana! Igual, es en mi cuenta personal, dónde quizá me puedo arriesgar más con ese tipo de cosas. Total, si me la terminan cerrando me importa un poquito menos.

-¡Sería demasiado que te la cierren por eso!

Ricky: Espero que no, pero la gente es tan sensible... Con Stefi nos morimos de risa con ese tipo de cosas. Nos sacaron esa foto y estábamos entre ella y yo peleando por ver cuál de los dos las iba a subir. Y yo le dije: “Déjame subirla a mí y pongo algo de la canción de Papás”. Así que la terminé subiendo yo y estuvo arriba como siete horas, en las que medio millón de personas le dieron like e interactuaron con el post. Pero las mil personas o menos que se ofendieron, lo reportaron y por eso lo bajaron. Cosas que pasan.

Mau y Ricky (Foto: gentileza Sony)

-Además de un lazo de sangre, ustedes están unidos por un lazo de amistad muy estrecho. ¿Esto fue siempre así? ¿Nunca se pelearon?

Mau: Creo que cuando éramos un poquito más chiquitos, sí. O sea, teníamos peleas pero que eran discusiones bobas. Cosas como a quién le toca cuál cama en el hotel y todo eso. Y la verdad es que, hoy en día, siento que hemos aprendido muchísimo a respetarnos y a saber cómo manejar los distintos límites de cada uno. Pero, aparte de eso, cuando existe la admiración y el respeto, es fácil sobrepasar cualquier diferencia que uno pueda llegar a tener. Y si no, buscamos un tercero que nos ayude a resolverla.

-¿Un mediador?

Mau: Exacto. Pero siempre tiende a ser uno de nuestros mejores amigos. Entonces, cuando estamos riendo sobre una diferencia, es como que decimos: “Ok, vamos a ver qué piensa tal persona”. Y cuando dice: “Estoy de acuerdo con Mau”, ya sabes...Pero yo creo que también es clave el saber que Ricky es mucho mejor que yo haciendo varias cosas. Y, en mi caso, poder aceptar eso y dejarme guiar por alguien como él, es fundamental.

-¿Y en qué creés que Ricky es mejor que vos?

Mau: Por ejemplo, peinándose. ¡Sin duda, me gana en ese sentido! (se ríe) No, mentira: Ricky es mejor en todo. De verdad, es mejor músico, es mejor compositor, es mejor líder de banda, es mejor visionario creativo, es más generoso, es mejor persona…

Ricky: Eso no es cierto, pero le agradezco que sea así de generoso con sus palabras.

Mau: ¡Tiene mejor estilo también!

-Ricky: tirale también alguna flor a Mau, así no queda desequilibrado…

Ricky: Mau es un tipo con muy buen paladar, le gusta mucho la comida..(se ríe). No, Mau sabe que es lo máximo en todo. Yo tengo al mejor jugador en mi equipo, sin duda.

Los hermanos Montaner junto a Sebastián Yatra (Foto: Instagram)

-También son amigos de sus colegas, con los que se los suele ver muy divertidos. ¿Verdad?

Ricky: Gracias a Dios, podemos compartir con personas que viven cosas parecidas a las nuestras: las mismas frustraciones, las mismas alegrías... Y tener un vínculo de amistad con alguien que vive lo mismo puede, literalmente, desahogarte. No existen los egos entre nuestro grupo de amigos: el caso de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Llane de Piso 21 o, Camilo, obviamente. Un logro de uno es un logro de todos. O sea que estamos constantemente alegrándonos y ayudándonos para que todos crezcamos. Y eso es algo muy bonito.

-¿Y además son confidentes? ¿Se cuentan sus cuestiones personales?

Mau: Sí, somos muy honestos y muy abiertos. Yo siento que lo más lindo de la música es que ayuda a crear relaciones y amistades de una manera un poquito más rápida, hace como un fast forward y nos permite conectar de una manera mucho más profunda.

-En su momento confirmamos romance de Yatra con Tini Stoessel a través del papá de ustedes. Ya que son sus confidentes, les pregunto: ¿Qué pasa entre Sebastián y Danna Paola?

Ricky: Absolutamente nada: son amigos. Todos somos amigos y nos queremos. Pero a la gente que anda toda sensible con el tema, le juro que no pasa nada entre ellos.

Mau: Yo creo que es muy cool, porque Seba y Danna Paola también hicieron una canción extraordinaria juntos. Entonces, ¿qué hay entre ellos? Una tremenda canción. Sin dudas.

-Y, hablando de colegas, ¿se vienen nuevas colaboraciones?

Mau: Papás es la primera canción de once que están en el nuevo disco, que se llama Refresh. Es un álbum del cual nos sentimos muy orgullosos, que no tiene ninguna colaboración porque con Ricky queríamos contar un mensaje específico, sin límites, sin reglas y sin ningún tipo de estructura. Pero ya estamos hablando con algunos panas y amigos para hacer algo aparte. Y creo que les va a gustar mucho lo que se viene.

