Pampita se emocionó hasta las lágrimas con un video de su hijo: “Mamá, por favor ¿me vas a recordar?”

El llanto de Pampita al hablar de sus hijos

En los últimos días, Carolina Pampita Ardohain publicó una filmación en redes sociales que emocionó a todos sus seguidores. Resulta que su hijo menor Benicio (5) tomó el celular de la modelo y conductora para registrar un momento único: le pide que no lo olvide cuando sea vieja. Y este sábado, Invitada a PH, Podemos Hablar, se emocionó hasta las lágrimas al volver a ver las imágenes que le dedicó el pequeño.

Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff sobre esa situación, la ex jurado del Bailando relató que el niño le sacó el celular y aprovechó un momento de distracción de su mamá para dejarle este mensaje. “Me robó el teléfono, lo apoyó e hizo varios videos, no solo ese”, dijo. “De todo lo que hice en esta vida, lo más lindo, lo más espectacular, fueron mis hijos”, afirmó la invitada.

“Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón, y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja, acá abajo tenés que ver este video que te hice a vos. Te hice tres videos para que me recuerdes. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometeme, te amo mucho”, se escucha decir a Benicio en el video.

“De todo lo que hice en esta vida, lo más lindo, lo más espectacular, fueron mis hijos”, afirmó Pampita en su visita a "PH, Podemos Hablar"

“Ojalá la memoria me acompañe y me acuerde siempre de estos amores de mi vida, de sus pieles, de sus cosas graciosas, de sus berrinches, de las mañanas”, dijo conmovida la modelo tras ver nuevamente las imágenes. “Ojalá la mente me acompañe hasta el último día y pueda tener todos estos recuerdos en mi cuerpo, en mi corazón, en mi cabeza”, agregó.

En otro tramo del programa, Andy quiso saber si la modelo aún tenía planes de agrandar la familia junto a su marido, Roberto García Moritán. “Sí, no lo descarto. No se cuando, puede ser en un momento a futuro, no este año”, expresó. “¿Se cuidan?”, le preguntó Kusnetzoff. “En realidad, cuando digamos ‘ahora sí’, se hará. Pero no va a ser a corto plazo. También depende del de arriba, aunque todavía no”, respondió, entre risas, la conductora de Pampita Online.

La semana pasada, Pampita recibió un duro revés en la causa que le inició su ex niñera. Adrián Pallares contó en Intrusos que la Justicia, que en un principio denegó la acusación de la ex cuidadora de los hijos de de la conductora por “inexistencia de delito”, ahora revocó el sobreseimiento de Ardohain y, dándole lugar a la denuncia de Viviana Benítez, se investigará a la ex jurado del Bailando por posible coacción y privación ilegal de la libertad.

“Primero, no es un revés judicial. Estoy muy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila. Tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada”, se defendió a las pocas horas de darse a conocer la noticia. “Se vuelve a abrir porque tiene un cambio de abogado, será por un cambio de estrategia, tal vez. Supongo que es por eso. Pero tenemos todas las pruebas, los videos con los horarios de entrada y salidas”, reveló.

