Supuesta privación ilegal de la libertad: fuerte descargo de Pampita tras la acusación de su ex niñera

A fines del año pasado, Carolina Pampita Ardohain se vio envuelta en un conflicto provocado por Viviana Benítez. La persona que cumplió tareas domesticas e incluso, fue niñera desde el 2014, la denunció por duplicado. Por lado, “hostigamiento, maltrato psicológico y privación ilegitima de la libertad” y por otro, por supuestas irregularidades a la hora de cobrar sus haberes. Según la presentación, cobraba un porcentaje de su sueldo en negro.

El 29 de febrero, la doctora Cinthia Raquel, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, desestimó la acusación que pesaba contra la modelo y conductora por “inexistencia de delito”. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, al menos en términos judiciales, en las últimas horas, la Justicia revocó el dictamen. De esta manera, el caso seguirá su curso y se reabrirá la investigación que se había detenido y archivado.

A raíz de esta reapertura, Pampita hizo referencia al tema en Intrusos. “Primero, no es un revés judicial. Estoy muy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila. Tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada”, comenzó con gestos adustos. El fastidio por tener que atravesar por este proceso nuevamente se denotaba en su manera de hablar.

Acto seguido, contó el motivo por el que, sorpresivamente, se reabrió la causa. Al mismo tiempo, contó estar tranquila, a la espera de que llegue la hora de presentar todas sus pruebas en el lugar que corresponde. “Se vuelve a abrir porque tiene un cambio de abogado, será por un cambio de estrategia, tal vez. Supongo que es por eso. Pero tenemos todas las pruebas, los videos con los horarios de entrada y salidas”, comenzó.

“Entraba los lunes y se iba los viernes temprano. También tenemos todas las actividades que hacía durante el horario de trabajo como salir a correr, estudiar peluquería dos veces por semana, hacer las compras con un chofer que la llevaba y la traía. No era una persona que estaba secuestrada en mi casa. Además tenía los fines de semana libres, porque yo los viernes me voy a mi otra casa”, sostuvo sobre las actividades que realizaba Benítez, dejando de lado el foco de la causa que, según las palabras de la denunciante, la tenía presa en su casa.

Al mismo tiempo, pese a la relación que tenían, sostuvo que no siente asombro por esta nueva arremetida. “No, ya no. La sorpresa fue el año pasado cuando esta persona que yo quería mucho, se haya comportado de esta manera. Ahora ya no, ya son cosas legales y las tomo como tal”.

Por otro lado, habló de uno de los ítems de la causa. Según consta, Viviana sostuvo que por su culpa perdió un embarazo. “No, jamás me voy a hacer cargo de algo así. Ella tendrá un problema físico, ginecológico, porque no perdió un embarazo, perdió varios: uno lo perdió no trabajando en mi casa, otro estando de vacaciones, no me puede hacer responsable de eso”.

A su vez, contó que todo lo que se presentó la primera vez se volverá a presentar en esta oportunidad. Según su palabra, tiene abundante material para demostrar su inocencia. “Todo está en las cámaras de seguridad y eso se presentó la vez pasada y se va a volver a presentar ahora. No sé qué paso, muchas veces el ser humano se presenta así. Ella dejó de trabajar en casa por motus propio. Llevaba un tiempo buscando trabajo; incluso trabajando en mi casa, durante su horario de trabajo, se iba a otras entrevistas de trabajo, me había comentado que quería hacer otra cosa de su vida. Yo le prestaba mi ropa y mi zapatos para que busque su felicidad en su vida…yo la acompañaba en todo, era una amiga para mí”.

“Ella se iba a trabajar a otro lado y después me pedía volver y se la reincorporaba. Siempre en blanco, con la categoría mas alta, siempre se le pagó el primer día de cada mes… Tengo prueba de todo. Los pagos eran bancarizados, así que tengo pruebas de los pagos también, los videos, los chat de las conversaciones y las veces que se despidió de nosotros”.

Por último, sostuvo que esta reapertura de la causa fue la gota que rebalsó el vaso. Ante esta nueva apertura, manifestó que ella también tomará cartas en el asunto. Hasta acá se defendió, pero que ahora va a ir contra su ex empleada. “Calumnias e injurias es algo que estamos pensando con los abogados porque no me merezco nada de lo que dice esta chica. Además se está ensuciando mi honor. Voy hasta el final en esta, esto no lo voy a dejar pasar porque no me lo merezco. Fui un excelente ser humano y excelente empleadora. La trate con cariño, con respeto, se lo dio todo”.

