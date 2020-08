Nacha Guevara, tras las críticas por sus dichos sobre el pasado amoroso de Laurita Fernández: “A la gente le pediría que se compre una vida”

La palabra de Nacha Guevara tras su cruce con Laurita Fernández

Laurita Fernández y Nacha Guevara se vieron las caras después del intenso cruce que tuvieron durante la primera gala de la semana en el Cantando 2020, cuando la jurado quiso incomodar a la conductora con su lista de novios. Con un fuerte descargo, la jurado del certamen explicó que ya dejó las cosas en claro con la co-conductora y animó a aquellos que la criticaron a “comprarse una vida”.

En la noche del martes, en la previa a emitir su voto sobre la performance de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta tras iniciar la ronde de rock, Nacha respondió a la consulta de Ángel de Brito, que le preguntó si tenía algo que decir sobre lo ocurrido de la gala anterior. “Mientras estaban todos insultando, puteando y criticando, nosotras ya habíamos hablado, ya habíamos arreglado lo que había pasado y ya estábamos durmiendo tranquilas. O sea que esto para nosotras es el periódico de ayer”, dijo la jurado ante la observación de Laurita Fernández.

Guevara se refirió a los innumerables comentarios que recibió en las últimas horas. “Quédense tranquilos. A veces, a alguna gente yo le diría ‘¿por qué no se compran una vida?‘”, continuó y asintió cuando De Brito dijo que ese comentario tiene “muchos destinatarios”. Por su parte, Laurita expresó: “Agradezco los mensajes que recibí ayer, pero ya hemos hablado en privado (con Nacha) así que está todo bien”.

Recordemos que todo empezó el lunes por la noche cuando Laurita Fernández hizo un comentario en el momento en el que Nacha daba una devolución. Molesta, la integrante del jurado no tuvo mejor idea que decirle: “¿Cómo hace Mariano para hacerte callar?”. “¡¿Qué Mariano!?”, reaccionó Laurita. “Tu novio”, respondió Nacha, confundiendo los nombres de quienes hayan podido ser novios de la co conductora del programa. Para empeorar las cosas, Nacha Guevara respondió: “Me confundí con el anterior, con algún otro. Bueno, es que es larga la lista”.

"Cantando": la furiosa discusión al aire entre Laurita Fernández y Nacha Guevara

Indignada, Laurita dio un paso en dirección a Nacha y le recriminó: “¿Perdón, qué cosa Nacha, cómo? ¿Larga la lista de qué?”. Guevara fue por más: “De novios, ¿qué te ofende, Laura?”.

“Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo”, se plantó Laurita. “Lo siento, no fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor”, le respondió Nacha. Entonces, lejos de achicarse, la conductora le puso los puntos: “No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado”.

Varias personalidades del espectáculo se manifestaron en defensa de Fernández y cuestionaron duramente a la prestigiosa actriz. Hasta Jorge Lanata dio su parecer sobre Guevara cuando recordó una reunión en la que ella había pedido que él no fumara, algo que es sabido que el periodista no puede evitar. “Me parece que es una persona que dentro del espectáculo hace mucho tiempo que no se renueva. Yo como jurado no la vi nunca, porque yo tengo una opinión muy polémica de los jurados en general: a mí me parece que antes de la jubilación, sos jurado. Pero creo que es una persona un poquito autoritaria. Se cree Gardel y me parece que no es Gardel. Será uno de los guitarristas, en todo caso, pero Gardel no”, dijo.

En tanto, Carmen Barbieri, ex suegra de Laurita Fernández, también se metió en la incómoda pelea. La actriz opinó que “no la justifico a Nacha, ni tampoco a Laura cuando le falta el respeto a Nacha cuando se defiende. Pero ¿cómo se vive sin humor? ¿cómo se vive sin música que es lo que nos calma, nos entretiene?”. A lo que detalló que “cuando una persona dice algo con humor y no tiene humor… Cuando vos tiras algo de humor y se enoja, entonces no juegues con fuego. Si lo hacés con humor te tenés que bancar la que venga”, dijo por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

