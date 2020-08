“Me pareció despectivo”: Laurita Fernández enfrentó a Nacha Guevara en el “Cantando” por un comentario sobre sus novios

La furiosa discusión al aire entre Laurita Fernández y Nacha Guevara (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

El ritmo cumbia tuvo su cierre en la gala del lunes pasado del Cantando 2020, con la presentación de Agustín Sierra y su partenaire, Inbal Comedi. El actor interpretó “Bombón Asesino” y después de su performance bromeó con los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández, con quienes mantiene una excelente relación. El clima era completamente alegre y distendido, aún cuando Nacha Guevara, integrante del jurado, comenzó con su devolución.

Las primeras palabras de Nacha hicieron referencia a que se aburrió durante la presentación de Sierra ya que, como era la última en presentarse, estaba esperando una interpretación que le generara un mayor “entusiasmo”. Entre risas, con el carisma que la distingue, Laurita Fernández ensayó una defensa de los participantes: “Ay, ellos no tienen la culpa (de ser los últimos)”. El comentario generó un ida y vuelta entre la jurado y la conductora.

Nacha Guevara: —¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto. ¿Qué sos? ¿La madrina de él?

Laurita Fernández: —Quise colaborar con ellos, porque no tienen la culpa de ser los últimos…

Nacha: —No hace falta.

Laurita: —Bueno, no participó más en las coreos, chicos. No intento defenderlos más.

Nacha: —Pobre Mariano (sic), ¿cómo hace para hacerte callar?

Laurita: —¿Qué Mariano?

Nacha: —Tu novio.

Ángel de Brito: —¡No! ¡Nico! ¡Nico Cabré!

Nacha: —Ah, Nico. Me confundí con el anterior.

Laurita: —¡No! ¡Tampoco!

Ángel: —Era Fede (Bal) el anterior. ¿Te confundiste con Mariano Martínez? Pero Laurita, ¿vos saliste con él?

Laurita: —No, fue compañero de tira, somos conocidos…

Nacha: —Lo que pasa es que es larga la lista (de novios)...

Hasta ese momento la discusión era distendida y entre risas. Pero ese comentario de Nacha transformó por completo la cara de Laurita quien, muy enojada, se adelantó unos pasos, la miró a la cara y le preguntó: “¿Lista de qué? ¿Perdón?”

Nacha manifestó que no lo dijo con una connotación negativa. “Te felicito y me encanta”, señaló. Pero Laurita se mostró furiosa: “¿Larga la lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad que no tiene nada que ver”.

“Pensé que tenías sentido del humor”, le contestó Nacha, después de pedirle perdón y asegurarle que no fue su intención agredirla. “No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado”, cerró el tema Laurita, y la jurado continuó con su devolución.

Las imágenes que confirman la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré (Video: "Los Ángeles de la Mañana")

Recientemente, se confirmó la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Si bien los rumores ya venían circulando hace algunas semanas, en Los Ángeles de la Mañana dieron a conocer un video en el que se los ve caminando juntos en el country de zona norte en el que vive el actor.

En una de las gala del Cantando 2020, le preguntaron a la conductora sobre este reencuentro con Cabré. En el arranque del programa, Gladys La Bomba Tucumana le consultó: “Laura, ¿estás sola?” Con una sonrisa, Fernández le respondió: “Sí, ¿vos?”.

“Yo te pregunté a vos”, le repreguntó la popular cantante de cumbia que participa en el ciclo de El Trece junto a su hijo, Tyago. “Hablame del chip (sexual) que te pusiste”, le contestó la bailarina para evitar hablar de su vida sentimental. “Mirá cómo te cambia de tema”, opinó Ángel. La Bomba le preguntó una vez más si estaba soltera, y una vez más le dijo que sí. “Ella te cambia de tema, pero se le nota”, cerró la artista.

Esa misma noche, Ángel volvió a referirse a las fotos del paseo que dieron por las calles del country en Pilar, donde vive el galán: “Te vi caminando el fin de semana”. “Anduve pateando mucho”, respondió la co-conductora. “Sin rumbo, sin rumbo... ¿O con rumbo?”, quiso saber él. “No, sin”, se sinceró ella, entre risas, demostrando que por el momento prefiere no ponerle rótulos a la relación.

