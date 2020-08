Tamara Bella y su hija dieron positivo de Coronavirus: “Cada día vamos sumando síntomas nuevos y eso me da miedo”

Tamara Bella (Foto: Instagram)

Desde el inicio de la cuarentena, hace casi 160 días, los casos de Coronavirus van en aumento. Nadie está ajeno a contraer el virus. En lo que respecta a quienes trabajan en los medios, pese a los resguardos pertinentes, a las medias que se toman de sanidad, las posibilidades están latentes. En las últimas horas, se sumó a la lista de casos Tamara Bella y su hija, Renata, de 11 años. Afortunadamente, por otras cuestiones, no estaba yendo a Enredada, el programa que conduce por el Canal de la Ciudad, por lo que no propagó el virus.

En una charla con Teleshow , la creadora de “Supón” contó cómo comenzó todo y de cómo se dio cuenta de que podía ser portadora de COVID-19. “La noche del sábado 15 empecé a sentir algunos dolores en el cuerpo, pero no le di mucha importancia. El domingo 16, el día de mi cumpleaños, si empecé a tener síntomas que me alertaron: como que las cosas no tenían mucho sabor y era porque había perdido el gusto”.

A raíz de cruzarse con uno de los síntomas más comunes, según los profesionales de la salud, hizo la prueba de acercarse a la nariz un olor fuerte y allí empezaron las primeras sospechas. “Me puse perfume y no me sentía el olor. Pregunté, me hicieron oler vinagre y tampoco le sentía el olor. Todo había perdido el olor y el sabor”, resaltó.

El domingo 16, día que empezaron los síntomas, Tamara Bella festejó su cumpleaños y el Día del niño sin invitados (Foto: Instagram)

Por otro lado, contó que su hija también es portadora: “Renata tuvo otros síntomas; empezó con una gripe muy fuerte y le ardían los ojos. Le lloran los ojos también, dolor en la garganta. Mucho resfrío y mucho decaimiento. Imaginate, con todo esto, nos fuimos a realizar el hisopado y detectable. Ayer (miércoles 19) nos dieron los resultados positivos a las dos y entré en shock. Se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Sensaciones de culpabilidad de haberla contagiado a mi hija, por supuesto. Por otro lado, mucho miedo y mucha incertidumbre por no saber cómo sigue esto. Solo me queda confiar en que nuestros cuerpos darán batalla”.

En cuanto a lo que viven día a día sostiene que, a diferencia de la mayoría de los casos que se dieron en personas públicas, -salvo el caso de Andy Kusnetzoff, que si presentó síntomas- Bella también pasa por un cuadro similar al del conductor de PH, Podemos hablar. “Cada día son nuevos síntomas que aparecen. Claramente no soy asintomática. Lo único que no hice fue fiebre. Pero tengo mucho dolor de espalda, dolor de garganta. También tengo un agotamiento físico extremo. Son muchos; ardor en los ojos, dolor de panza, zumbidos en los oídos. Todo eso más lo que te dije; perdida de gusto y olfato”.

La semana anterior no estuvo en la conducción de Enredada, su programa en el Canal de la Ciudad

Ante la incertidumbre, la imposibilidad de contar con un remedio, sostiene que le dieron medicación para avanzar sobre cuestiones puntuales. “Me dieron Amoxidal porque tengo placas en la garganta y paracetamol, no me pueden dar otra cosa”, dijo y prosiguió: “Por otro lado, estamos en continuo contacto con la infectóloga, la pediatra y mi médica. Les voy contado el paso a paso, cada cosa nueva que aparece o desaparece”.

En las últimas horas, pese a que ya pasaron cuatro días desde que arrancaron con los indicios, se sumaron nuevos malestares que no dejan de preocuparla. “Ahora nos empezó a agarrar calambres a los dos, a la noche, cuando nos acostamos. A mí en la mitad del cuerpo, mucho en la espalda y a Rena en los pies, y ardor en las manos. Con todo esto, por un lado me voy acostumbrando a los nuevos síntomas, pero por otro, no dejo de tener miedo”.

En estas circunstancias, la modelo y conductora se ve afectada por la imposibilidad de contar con familiares que la ayuden. “Estoy sola en Buenos Aires, porque mi familia es del interior. Por suerte tengo a mis amigos, que se preocupan y a mis compañeros en el Canal de la Ciudad, que ya son mi familia, y se preocupan. Ellos están pos si necesitamos algo, partiendo desde la comida, porque no podemos salir para nada”.

Este nuevo caso se suma al de las últimas horas, de Eduardo Feinmann. En el caso del periodista, contó que no tiene síntomas y que está atravesando la enfermedad sin mayores complicaciones.

