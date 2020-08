El enojo de Mariana Fabbiani por el cambio de horario de su programa “Mamushka”

Mariana Fabbiani

Las modificaciones de horarios en la televisión en tiempos de pandemia están provocando conflictos inesperados en algunos canales. Los gerentes de programación tratan de mejorar sus números de ratings, en momentos en que el público se aleja de la televisión y se refugia en las plataformas de streaming.

Uno de estos cambios de horario produjo el enojo de Mariana Fabbiani con El Trece, cuando Adrián Suar y Pablo Codevilla decidieron cambiar las tardes del canal. Desde el lunes 24 de agosto, la emisora estrenará dos programas y modifica la grilla de dos ciclos que ya están en la pantalla y que funcionan muy bien.

Desde las 14 horas debuta Mujeres, un magazine producido por La Flia con Soledad Silveyra, Claudia Fontán, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez, a las 16 llega 100 argentinos dicen, con la conducción de Darío Barassi. A las 17, Mamushka y a las 18.15, el antiguo horario de Fabbiani, será ocupado por El Gran Premio de la cocina, con Carina Zampini y Juan Marconi.

Este sorpresivo cambio provocó que Mariana Fabbiani publicará en sus redes sociales un fuerte descargo mostrando su enojo por este enroque con el reality de cocina. Esto es un hecho inédito en la vida profesional de la exitosa conductora, ya que ella jamás tiene gestos destemplados, ni tampoco envía mensajes mediante redes, y siempre se ha mantenido alejada de las peleas mediáticas.

“Si... estamos felices y agradecidos de superar las expectativas y números de un programa que nació en el momento más difícil para la televisión y para entretener a la sociedad. Gracias por acompañarnos todas las tardes y por devolvernos el amor con el que hacemos cada programa. Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo”, publicó la conductora y luego ya más enojada escribió: “Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me ensañaron (por enseñaron) que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza. ¡Gracias por estar siempre ahí! Hoy me harté y tenía ganas de compartirlo... los quiero”.

La publicación de Mariana Fabbiani en su Instagram Stories

Según pudo saber Teleshow, Mariana esta muy molesta desde que se enteró del cambio, porque cree que cumplió con todas las exigencias que le pidieron con su programa y el canal no reconoce su esfuerzo. Fabbiani le habría dicho a una persona muy cercana: “Me pidieron 6 puntos de rating y los hice. Después me dijeron desde el canal ‘necesitamos 6.5′ y los hice. Había que entregarle cerca de 8 puntos para Telenoche y el viernes lo logré. Pero así y todo, parece que no alcanza”, dijo descargando su fastidio.

Desde El Trece no quisieron entrar en polémica sobre los posteos y sólo se limitaron a decir: “Mariana es una de las figuras más importantes del canal y estamos muy felices con ella, no tenemos nada más para agregar”.

La publicación de Mariana Fabbiani en su Instagram Stories

En una reciente entrevista con Teleshow, Mariana Fabbiani había mostrado su alegría por el éxito de Mamushka. La nieta del gran Mariano Mores dijo: “A pesar de la angustia y la incertidumbre que genera la pandemia estoy viviendo un momento profesional muy bueno y que me tiene muy contenta”.

Pero luego llegó la noticia del cambio de horario y Mariana hizo lo impensado, se quejó en sus redes sociales y manifestó su enojo de una manera que dejó sorprendidos a propios y extraños. En El Trece el posteo de Fabbiani no cayó nada bien y algunas voces dijeron por lo bajo: “Si no le gustaba el cambio podría haberse quejado, nadie la obligó, ella lo aceptó”.

Para sumar un dato más al conflicto, la contracara de esta historia es Carina Zampini, quien hoy sería la “mimada” del canal y, además, recibió en su casa flores y bombones con una carta escrita por Suar y Codevilla con la leyenda que decía: “Gracias por aceptar el horario más complicado del canal“. De esta manera la gerencia muestra su preferencia por la actriz y conductora a quien le dieron el horario que Mariana Fabbiani tiene hasta este viernes 21 de agosto.

El enojo de Mariana sería moneda corriente en otro conductor o conductora de la televisión, en especial porque hoy ella, sin Mirtha al aire, es la animadora más importante de El Trece. En el caso de Fabbiani, sus dichos provocaron un cimbronazo y en especial con la frase “hay veces que dan ganas de patear el tablero”, molestó a algunos jerarcas del canal, que creen que la molestia de una de las figuras del canal es injustificado, Habrá que ver cómo sigue esta historia que sorprendió a todos en la industria de la televisión local.

SEGUÍ LEYENDO

Eduardo Feinmann confirmó que tiene coronavirus: “No tuve síntomas más que una afonía”

Marcela Tauro fue operada por un dolor en la boca: “Tengo que hacer reposo”

La dramática situación que vive el actor Carlos Belloso: “Si no trabajo en un mes, voy a tener que salir a pedir en la calle”