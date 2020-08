Cecilia Roth: “La marcha anticuarentena me pareció una irresponsabilidad sanitaria”

La palabra de Cecilia Roth sobre la marcha del 17 de agosto (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

El lunes 17 de agosto, miles de personas marcharon en distintos puntos del país con banderas y carteles para manifestar contra el gobierno nacional y en contra de la reforma judicial. La convocatoria -que se realizó en las redes sociales a través de los hashtags #17ASalimosTodos y #17ABanderazoporlaLibertad- fue la tercera desde que comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina. Ya se habían manifestado el 20 de junio y el 9 de julio.

Al respecto, Cecilia Roth manifestó su desconecto con quienes asistieron a la protesta en medio de la pandemia del coronavirus. “La marcha anticuarentena me pareció una irresponsabilidad sanitaria”, consideró a través de un audio que le envió a Tomás Dente a Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce el Pollo Álvarez por El Trece.

“Yo, como demócrata y republicana, creo que la gente se puede expresar lo mismo caceroleando desde un balcón, durante 3 o 5 horas, la cantidad e tiempo que quieras”, agregó la actriz cuya principal crítica fue por la aglomeración de las personas. “La gente junta, algunos sin barbijos o que se le caía... muy juntos”, lamentó y sostuvo que no se respetó la distancia social.

“Por más que digan lo que quieran decir, que me parece absolutamente respetable lo que piense cada uno, me parece hay una gran irresponsabilidad frente a los demás. Porque el contagio no sería solamente allí, donde sucedió la marcha, sino que esas personas que estuvieron ahí luego estarán con otras personas”, continuó la actriz que recientemente estrenó Crímenes de familia, por Netflix.

Por su parte, aseguró que la marcha no estuvo bien organizada “desde un lugar poco generoso, solidario con las demás personas que nos estamos cuidando”.

Banderazo en la Quinta del Olivos (Adrián Escandar)

En una entrevista con Teleshow en mayo pasado, Cecilia Roth contó que está pasando la cuarentena con su hijo Martín -fruto de su relación con Fito Páez- y su nuera. “Es divertido. Igual, tenemos cada uno nuestro espacio. De esta forma se aprende un montón y se conoce mucho a las personas, yo estoy reconociendo cosas nuevas de mi hijo. Además de intimidades que ni uno conoce de uno mismo”.

En aquel entonces, trataba de informarse a través de la televisión, pero también hacía énfasis en la importancia de que se vea más ficción. “Cuanto más informados mejor haremos las cosas, pero creo que hay un exceso de infodemia y estaría bueno que no se use el tiempo de televisión en confundir y que se use mas tiempo para la ficción, no todo el mundo tiene cable o Netflix”.

Además, indicó que aprovechaba el tiempo libre para escribir, leer y aprender. Y sostuvo que solo salía a la calle para ir al supermercado y a comercios esenciales. Incluso -hasta ese entonces- solo había ido una vez a visitar a sus padres de 94 años, que viven a tres cuadras de su casa. “Tardé muchísimo en ir, los vi sin tocarlos. Igual hablamos diez veces por día y nos vemos en pantalla”.

