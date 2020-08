La decisión de Pachu Peña: “Me anoté como voluntario para probar la vacuna del coronavirus”

Pachu Peña

El pasado viernes 12 de junio, Pachu Peña había estado como invitado en El precio justo, el ciclo de entretenimientos que lideraba Lizy Tagliani por la pantalla de Telefé. Y, a los pocos días, vivió una difícil situación cuando se confirmó que tanto la conductora como parte del equipo de producción habían dado positivo en el test de COVID-19.

Por esos días, al igual que el resto de los famosos que habían participado de las últimas grabaciones del programa, Pachu debió mantenerse aislado a la espera de los resultados de su hisopado, que finalmente dio negativo. Pero esa situación le permitió experimentar en carne propia la angustia que se siente al estar frente a la posibilidad de un contagio.

Es por eso que, apenas se conoció la noticia de que laboratorio estadounidense Pfizer y la firma alemana Biontech estarían probando la vacuna para el coronavirus en la Argentina, Peña decidió anotarse como voluntario. Y lo hizo sin siquiera comentárselo a su mujer, Felicitas Isse Moyano, y a sus cuatro hijos, Olivia, Joaquina, Benjamín e Iñaki, quienes se terminaron enterando de esto a través de los medios de comunicación.

“Siempre estoy pregonando todo lo que sea donación de sangre, plaquetas, médula ósea... Estoy detrás de eso siempre, entonces me inscribí. No sé si califiqué porque todavía no me llamaron”, explicó el actor en Esto no es Hollywood, el programa que conduce Fernanda Iglesias por AM 1030, Radio Del Plata.

Pachu cuando estuvo como invitado en el programa de Lizy (Foto: "El precio justo", Telefé)

¿Cómo es el trámite que tuvo que hacer? ”Te preguntan la edad y el DNI, nada más. Calculo que si te llaman te dan una charla más profunda, con estudios y esas cosas”, explicó Pachu. Y dejó en claro que no está para nada atemorizado por las consecuencias que podría sufrir. “Es un laboratorio de primera línea. Calculo que puede haber algún riesgo, quizá me da fiebre un par de días o me duele el cuerpo pero no me da miedo, para nada. Me gusta sentirme útil, más en estos tiempos”, aseguró.

Lo curioso, sin embargo, es que Peña tomó esta determinación sin consultarlo con sus seres queridos. “Con mi familia ni lo hablé, estas cosas yo no las consulto. Fue una sorpresa para ellos también, se enteraron por los medios”, reveló.

Y luego, para dejar en claro cual es su postura al respecto, Pachu recordó una anécdota. “Una vez estuve a punto de donar un riñón para una persona conocida, había tenido varias charlas con los médicos, con los psicólogos. Después me llamó el médico y me tiró para atrás por otro tema que no viene al caso. Pero siempre estoy ahí preparado para donar, estoy inscripto en el INCUCAI . Yo siento que estamos de paso en esta vida...”, señaló el actor.

Frente a la consulta, Peña aclaró que el voluntariado era completamente ad honorem. “No pagan nada por supuesto... Hay un compañero de Polémica en el bar que me preguntó cuánto garpaban, se querían anotar todos”, comentó en tono de broma.

Y, finalmente, Pachu concluyó con un toque de humor: “Para mí es una prueba de una vacuna y no pasa más de ahí. Quizá podés tener fiebre o sentirte mal algún día, pero de ahí no pasa. Y es voluntario, tal vez me manden algunas cajas de viagra después, ¿no?”.

