Conmovedora frase de Panam al hablar con Pampita: “Nosotras vivimos algo especial y tenemos una visión de agradecimiento total a la vida”

Conmovedora frase de Panam al hablar con Pampita





Ambas pasaron por el dolor más grande que puede pasar una madre. Y cada vez que una nota las une, Pampita y Panam mantienen una profunda charla a corazón abierto. Es por eso, que este jueves en Pampita Online, Carolina Ardohain volvió a demostrarle su admiración a la animadora infantil.

“Yo voy siempre a ver sus shows y cuando termina, se queda mucho rato recibiendo a chicos con capacidades especiales, les dedica un tiempito a cada uno, charla con ellos y se saca una foto a pesar de que a veces hace do o tres funciones seguidas y es muy desgastante y cansador. Hasta que no saluda al último no se va, y eso me encanta de vos. Siempre estás ahí, al cien por cien para los chicos”, destacó la modelo y conductora.

En tanto, Laura Franco agradeció sus palabras durante la charla y remarcó: “Sos un amor. Yo creo que esta cuarentena vino a enseñarnos mucho. Bueno, nosotras tenemos algo especial que vivimos, entonces tratamos de disfrutar la vida a full y tenemos una visión de agradecimiento total a la vida como muchas personas del otro lado que han sufrido un montón”.

“Así que tenemos que disfrutar cada momento y tenemos que brindarnos con cada ser que se nos acerque. Obvio que siempre me queda alguien sin saludar, pero siempre trato de estar al servicio de los chicos y de las familias que me han dado tanto amor en durante tanto tiempo”, concluyó la animadora infantil.

“Nosotras vivimos algo especial y tenemos una visión de agradecimiento total a la vida”, expresó Panam en su charla con Pampita

En 2013, Laura “Panam” Franco perdió el embarazo de 8 meses y medio de gestación, a días de dar a luz a Chiara. Un año antes, se produjo el deceso de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien murió en 2012 como consecuencia de una neumonía hemorrágica.

“Primero te peleás con todo, te enojás, pasás por todos los estados. Pero yo en ese momento tenía a Luca con 3 años, y entonces pensé en él, y me dejé cuidar por mi marido, que se puso la familia al hombro. Y lo que me fue sacando fue el amor de la gente también, de mi familia, de mi mamá. Al haber contado, abrirme y decir la verdad de lo que me había pasado, empecé a sentir que la gente me iba abrazando, que se iba solidarizando, me decían una palabra de ánimo, me mandaban cartas”, reconoció Laura en una entrevista con Teleshow sobre cómo superó el dolor que llevará por el resto de su vida.

Por su parte, Pampita recuerda cada mes a su hija en una cuenta privada de Instagram a la que solo tienen acceso su círculo más íntimo. “Me gusta que mis amigos sigan viendo fotos. El recuerdo sigue estando, que se hable con naturalidad en la casa, que mis hijos también tengan siempre presente a su hermana”, indicó la modelo y conductora.

SEGUÍ LEYENDO

La foto sin filtros que posteó Oriana Sabatini, luego de su video al natural

El Chino Darín y Cande Vetrano le contaron a Teleshow qué es y cómo funciona ACTA, la nueva entidad de actores jóvenes

Dolor en la movida tropical: murió Carlitos Márquez de “Los Forasteros”